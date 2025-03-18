Портников назвал козырь в руках Трампа для давления на Путина

По словам журналиста, информация о наличии у американского лидера каких-либо более невероятных экономических инструментов влияния на российского диктатора совершенно не соответствует действительности.

Один из немногих козырей, который находится в руках президента США Дональда Трампа для давления на президента России Владимира Путина, – это военная помощь Украине.

Такое мнение украинский журналист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

"Военная помощь Украине – это один из немногих козырей, который есть в руках Дональда Трампа для того, чтобы давить на Путина. Когда говорят, что у Трампа есть какие-то невероятные экономические инструменты влияния на российского президента, – это совершенно не соответствует действительности", – сказал журналист.

Он отметил, что у любого американского президента есть возможности ужесточать или ослаблять уже введенные санкции против России. Однако эти санкции уже не работают так, как прежде.

"Но за эти три года можно сделать совершенно понятный логический вывод из ситуации: так называемые западные санкции из ада больше не работают так, как они работали во времена, когда не было второй альтернативной экономики – экономики КНР, стран Глобального Юга, которые не собирались, не собираются и не будут собираться прекращать свое плодотворное экономическое сотрудничество с РФ", – рассказал Портников.

В этом контексте он заверил, что США не смогут вынудить Китай и Индию прекратить получение нефти из России.

В то же время, журналист указал – это не означает, что Россию невозможно заставить прекратить войну рано или поздно с помощью экономических инструментов.

"Мир сейчас именно такой, какой он есть. Другого мира нет. И в 21-м веке, поверьте мне, и не будет. Геополитическая роль США будет только уменьшаться, а не увеличиваться в этом балансе экономик. Это не означает, что невозможно с помощью экономических инструментов заставить Россию прекратить войну рано или поздно. Это значит, что путь к этому долгий. А Дональду Трампу, очевидно, хотелось бы быстрой победы", – заметил Портников.

Напомним, 18 марта Трамп и Путин проведут телефонный разговор. Перед ним президент США заявил, что много элементов мирного соглашения о войне в Украине уже согласованы.