Портников назвал планы Путина на предстоящие годы войны против Украины

Диктатор Путин / © Associated Press

Чтобы Украина перестала быть политической, экономической и демографической проблемой для России, стране-агрессорке нужно снизить количество украинского населения и лишить наше государство промышленных центров.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

«Для того чтобы Украина, даже полностью не оккупированная, перестала быть какой-либо проблемой для Российской Федерации, нужно, во-первых, сократить численность населения примерно до 15 миллионов из 40. Во-вторых, лишить наше государство промышленных центров, если не удастся его окончательно уничтожить», — пояснил Портников.

По его словам, диктатор Путин может понимать, что быстро уничтожить Украину невозможно, так что стратегия Кремля заключается в захвате или разрушении Киева, Харькова, Одессы и Днепра.

«В Украине должны исчезнуть города-миллионники или они должны быть оккупированы и присоединены к России, став ее мегаполисами», — отметил журналист.

Портников подчеркнул, что такая амбициозная задача Кремля касается периода 2020-2030-х годов.

«Но возникает вопрос — где у Путина силы? Потому что Герасимов может рисовать любые карты, но за ними будут стоять сотни тысяч могил россиян, и это количество будет только расти», — подчеркнул он.

Журналист обратил внимание, что российские войска пытаются действовать мобильными группами, что позволяет уменьшать потери. Однако масштабная оккупация потребует согласия Кремля на колоссальные жертвы.

Это означает демографическую катастрофу не только для Украины, но и для самой России. Уровень рождаемости там и так снижается из-за социальных проблем, алкоголизма, отсутствия перспектив. Россия — одна из стран, где этнические россияне не восстанавливаются. Гибель огромного количества половозрелых мужчин ставит в будущем русской нации очевидный крест. И это не крест в православном смысле, а крест дьявола на агрессивном государстве», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что самая большая угроза для диктатора РФ Путина не в расширении НАТО, а в суверенитете Украины и развитии демократии.

Мы ранее информировали, что Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть «нелегитимной», а потому, по его словам, заключить мирное соглашение с ней невозможно. Такие заявления «фюрера» фактически исключают возможность серьезных мирных переговоров.