Портников назвал причины, почему США наконец-то проголосовали за помощь Украине

Возможно, если бы не было атаки Ирана на Израиль, Конгресс и дальше мог бы медлить с принятием вопроса еще несколько недель или месяцев.

Есть две причины того, почему Палата представителей США наконец-то одобрила выделение помощи Украине. Первая из них – поддержка экс-президентом Дональдом Трампом спикера и возможности помощи Украине. Вторая – сложная геополитическая ситуация в связи с атакой Ирана на Израиль.

Такое мнение политический аналитик, публицист Виталий Портников высказал в интервью изданию Oboz.ua.

Ситуация с принятием Палатой представителей 61 млрд дол. на военную и экономическую помощь Украина ускорилась именно сейчас из-за появления двух составляющих.

Что повлияло на оказание помощи от США

"Первая составляющая – поддержка Дональдом Трампом спикера и возможности помощи Украине, о чем бывший президент говорил, мол, мы не можем позволить, чтобы Украина пала, мы должны дать деньги в кредит. И таким образом спикер якобы не выступал против публичной позиции претендента на должность президента США. Пусть даже его сторонники в Палате представителей продолжали придерживаться другой позиции. Стало ясно, что он не против", – объяснил Портников.

Он отметил, что Трамп всегда опирается на настроения своего потенциального электората и считает, что отказ от поддержки Украины принесет худший результат, чем поддержка.

Кроме того, ситуация с принятием помощи иностранным государствам, которую спикер Майк Джонсон разделил на несколько законопроектов, могла ускориться в связи с атакой Ирана на Израиль. После этой атаки стало ясно, что с геополитической точки зрения ситуация достаточно сложная.

"Возможно, если бы этой атаки не было, Конгресс и дальше мог бы откладывать с принятием вопроса еще несколько недель или месяцев. Это тоже важный фактор, потому что пока продолжались исключительно бои в Секторе Газа и поиск путей выхода из этой ситуации, Конгресс и о помощи Израилю уже не очень думал. Или считал, что нет никакого значения, когда она будет принята, потому что это не принципиальный вопрос. Сейчас, как мы видим, ситуация гораздо более очевидна в мире", – пояснил политический аналитик.

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Как на помощь для Украины повлияла внутренняя ситуация в Республиканской партии

На историю с помощью существенно повлияли и внутренние дела в Республиканской партии. Все это время многим казалось, что Джонсон зря затягивает, что ему достаточно только поставить вопрос на голосование – и он получит большинство голосов. Также казалось, что проблема только в нежелании спикера ставить вопрос о помощи на голосование, а что он таким образом подыгрывает Трампу.

Портников подчеркнул, что ситуация в Республиканской партии тяжелая. Голосование за законопроект продемонстрировало, что большинство лидеров партии, глав комитетов, известных конгрессменов поддержали помощь Украине. А все люди, которых можно назвать новыми лицами партии, которые ориентируются на Трампа, проголосовали против. К сожалению, для Украины, сегодня они в большинстве.

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"Поэтому это голосование, по большому счету, провально для Республиканской партии. То есть накануне выборов президента внутри партии отсутствует единство. Майк Джонсон вовсю пытался предотвратить эту ситуацию. При этом он считал, что результатом этого может быть его собственная отставка с должности спикера Палаты представителей", – рассказал публицист.

Почему Джонсон не ставил на голосование помощь для Украины

Поэтому, добавил он, теперь можно лучше понять позицию Джонсона, если он знал все эти настроения. То есть спикеру нужно было пойти на личный риск, риск демонстрации разногласий в Республиканской партии, возможной отставки и возможной конфронтации с Трампом.

Портников отметил, что в какой-то степени Джонсон все это время был не против пакета помощи для Украины.

"Первый риск – конфронтация с Трампом, он якобы был устранен. Возможно, устранен и риск отставки, мы еще это увидим. И оставался только третий риск – демонстрация разногласий среди республиканцев, и очевидно, что это был тот риск, на который он уже был согласен пойти, учитывая ситуацию с Украиной, Израилем и ситуацию с Трампом", – оценил политический обозреватель.

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