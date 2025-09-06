Портников назвал условие, которое заставит РФ задуматься об окончании войны

Атака на НПЗ в РФ

Реклама

Российское руководство может задуматься о завершении войны только в том случае, если Украине удастся разрушить большинство энергетического и военного потенциала РФ.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

«Намного более важными на встрече европейских лидеров и президента Зеленского были заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он сказал, что участники коалиции обсуждают поставки Украине дальнобойных ракет», — пояснил Портников.

Реклама

По его словам, канцлер Германии Мерц более реалистичен в своих подходах, чем президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Именно он говорит о том, что никакие войска на территории Украины не рассматриваются. Это правильно, потому что их нет и не будет в ближайшее время. А вот о дальнобойных ракетах стоит говорить. Они должны помочь Украине в производстве и снабжении. Самое главное — предоставить Киеву право бить ими по российской территории», — подчеркнул журналист.

Портников подчеркнул, что для уничтожения энергетического потенциала РФ необходимо разрушить более 75% ее нефтеперерабатывающего комплекса.

«Если есть надежда, что в 20-х или 30-х годах XXI века эта война завершится, то только в случае, если Украине удастся разрушить энергетический и военный потенциал РФ. Сегодня выведена из строя примерно треть российских НПЗ, но нужно, чтобы 75% этого комплекса превратились в руины», — отметил он.

Реклама

В то же время, как добавил журналист, более половины разрушенных объектов должны быть не подлежащими восстановлению.

«Для этого необходимы систематические удары украинскими и западными ракетами по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам России, в том числе находящимся под землей. Только при таких условиях в Кремле могут начать задумываться о конце войны. Конечно, если оружие России не будет поставлять КНР и КНДР. Пока в Москве об этом даже не думают», — резюмировал Портников.

Ранее сообщалось, что позицию Украины в переговорах с врагом усиливает Служба безопасности своими ударами по территории России.

Мы ранее информировали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» подтвердил поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода в России и нефтебазы в оккупированном Луганске.