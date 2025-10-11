Портников назвал условие, при котором Путин пойдет на переговоры о завершении войны

Диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин может подумать о переговорах, если Украина продолжит уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль и объекты военно-промышленного комплекса России.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

"Не нужно искать никаких путей к перемирию, если твой противник не находится под жестким давлением", - подчеркнул Портников.

Он добавил, что только тогда, когда общество страны-агрессора ощутит последствия войны, может возникнуть запрос на компромисс.

«Если население этого противника не чувствует, что нужны какие-то компромиссы и не создает соответствующего запроса, никаких реальных шагов к миру не будет. Российское население не создает Путину запросы на компромиссы», — пояснил журналист.

По словам Портникова, россияне не заинтересованы в завершении войны против Украины, наоборот, они поддерживают ее продолжение.

«Русское население абсолютно удовлетворено войной в Украине. Когда я видел последние комментарии жителей Белгорода по поводу блекаута в их городе, то главным мотивом там было одно — власть обещала им создать «серую зону». То есть они требуют захвата еще большей территории Украины и уравнения с землей еще большего количества украинских городов», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что Путин может воспринимать следующие годы как период постоянной войны против Украины.

«Тогда Путин, конечно, может считать, что следующие годы будут для него временами перманентной российско-украинской войны. Впрочем, если он окажется под давлением, например из-за разговоров о ракетах Tomahawk, ударах по нефтеперерабатывающей отрасли или по объектам ВПК, тогда может задуматься о переговорах. Но это давление должно быть жестким», - добавил журналист.

Ранее сообщалось, что Путин оказался в безвыходном положении, проигрывая экономическую войну быстрее, чем получая военные преимущества в Украине .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия довольно скоро сядут за стол переговоров .