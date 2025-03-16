Портников назвал условие, при котором Трамп "ощиплет Путина как петуха"

Путин хотел бы, чтобы во время переговорного процесса боевые действия в Украине не останавливались.

Президент государства-агрессора Владимир Путин намерен вести переговоры о мире в Украине исключительно с американцами, но рискует оказаться в ситуации, когда президент США Дональд Трамп "ощиплет его, как петуха".

Об этом говорил журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала НТА.

По его словам, Путин хотел бы, чтобы во время переговорного процесса боевые действия в Украине не останавливались ни на день, пока у него есть ресурсы, чтобы вести войну.

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"При этом Путин осознает, что в определенное время ресурсы закончатся и, когда это произойдет, любой президент США, в частности Трамп ощиплет его как петуха. Потому что у американцев тех, кто не имеет ресурсов, как мы могли видеть по общению Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, никаких сантиментов нет. Они жестко щипают, даже не обращая внимания на крики этого петуха-Путина", - объяснил эксперт.

Поэтому, считает Портников, президент государства-агрессора будет пытаться договориться до тех пор, пока у него еще есть ресурс, чтобы убивать, стрелять и грабить.

"Вопрос в том, когда он хотел бы это решать – сейчас, когда идет переговорный процесс, или позже, когда этих ресурсов будет меньше", — подчеркнул журналист.

Между тем, план Дональда Трампа по мирным переговорам, по мнению Виталия Портникова, очень прост: перемирие, проведение в Украине выборов, на которых желательно, чтобы Владимир Зеленский не победил, и после этого победитель выборов проводит длительный процесс о устойчивом мире с Россией.

"Этот процесс может продолжаться хоть все время его [Трампа] пребывания в должности, чтобы он выглядел как митротворец. А после того, как он покинет пост и начнется новая война, он мог бы говорить уже как пенсионер — пока я был президентом, я закончил войну и она не продолжалась. Вот будь я президентом сейчас никакой войны бы не было", - предположил аналитик.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Впрочем, Москва не желает отказываться от своих максималистских требований в рамках любого мирного соглашения.

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