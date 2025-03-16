Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Портников назвал условие, при котором Трамп "ощиплет Путина как петуха"

Портников назвал условие, при котором Трамп "ощиплет Путина как петуха"

Путин и Трамп имеют разные взгляды на переговоры о мире в Украине / Фото: ТСН.ua

Путин хотел бы, чтобы во время переговорного процесса боевые действия в Украине не останавливались.

Президент государства-агрессора Владимир Путин намерен вести переговоры о мире в Украине исключительно с американцами, но рискует оказаться в ситуации, когда президент США Дональд Трамп "ощиплет его, как петуха".

Об этом говорил журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала НТА.

По его словам, Путин хотел бы, чтобы во время переговорного процесса боевые действия в Украине не останавливались ни на день, пока у него есть ресурсы, чтобы вести войну.

"При этом Путин осознает, что в определенное время ресурсы закончатся и, когда это произойдет, любой президент США, в частности Трамп ощиплет его как петуха. Потому что у американцев тех, кто не имеет ресурсов, как мы могли видеть по общению Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, никаких сантиментов нет. Они жестко щипают, даже не обращая внимания на крики этого петуха-Путина", - объяснил эксперт.

Поэтому, считает Портников, президент государства-агрессора будет пытаться договориться до тех пор, пока у него еще есть ресурс, чтобы убивать, стрелять и грабить.

"Вопрос в том, когда он хотел бы это решать – сейчас, когда идет переговорный процесс, или позже, когда этих ресурсов будет меньше", — подчеркнул журналист.

Между тем, план Дональда Трампа по мирным переговорам, по мнению Виталия Портникова, очень прост: перемирие, проведение в Украине выборов, на которых желательно, чтобы Владимир Зеленский не победил, и после этого победитель выборов проводит длительный процесс о устойчивом мире с Россией.

"Этот процесс может продолжаться хоть все время его [Трампа] пребывания в должности, чтобы он выглядел как митротворец. А после того, как он покинет пост и начнется новая война, он мог бы говорить уже как пенсионер — пока я был президентом, я закончил войну и она не продолжалась. Вот будь я президентом сейчас никакой войны бы не было", - предположил аналитик.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Впрочем, Москва не желает отказываться от своих максималистских требований в рамках любого мирного соглашения.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация