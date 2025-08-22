Портников объяснил, что могут означать слова Трампа об "интересных временах впереди"

Дональд Трамп. / © Associated Press

Пока точно неизвестно, как американский президент Дональд Трамп видит дальнейшее развитие событий в войне в Украине.

Об этом сказал журналист и публицист Виталий Портников на своем "Ютуб-канале".

"Означает ли его сообщение, сделанное практически в тот же день, когда Россия ударила по американскому предприятию в Мукачево, что он хотел бы перейти к более решительной тактике по Кремлю. Или наоборот – он констатирует, что время, когда Украина могла победить Россию путем активных атак, потрачена, и это ответственность не действующего американского президента".

По его словам, пока остается только рассуждать по поводу того, что Трамп имеет в виду, когда говорит, что впереди интересные времена. В этой ситуации, отмечает Портников, речь может идти как о том, что Украина получает разрешение ударами дальнобойным оружием на территории РФ, так и то, что Трамп будет побуждать Владимира Зеленского к большим уступкам Путину.

В то же время сам российский "фюрер", говорит публицист, "вообще не проявляет никакой заинтересованности ни во уступках, ни во встрече с Владимиром Зеленским".

"Тот факт, что никакой встречи не готовится, и все разговоры о ней были сугубо виртуальными, начинают признавать и в Белом доме. Оптимистичные заявления Трампа после его разговора по телефону с российским президентом (во время переговора с президентом Украины и европейским лидерами) оказались либо преждевременными, либо построенными на мгновение случая. урегулирование российско-украинской войны”, - добавил журналист.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки заинтриговал новым заявлением и намекнул на "интересные времена". Кроме того, он подверг критике своего предшественника Джо Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.

Кроме того, по словам Трампа, через две недели ситуация с урегулированием войны в Украине прояснится. Он не исключает, что будет вынужден сменить тактику. Впрочем, деталей глава Белого дома не рассказал.