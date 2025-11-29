Портников объяснил, как Путин сам разрушит «мирный план» Трампа

Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Российский диктатор Путин без особого труда создаст условия, при которых мирный план администрации Дональда Трампа просто перестанет существовать.

Такое мнение журналист Виталий Портников высказал во время эфира на телеканале Эспрессо.

Он отметил, что европейские лидеры пытаются влиять на действующего президента США, обсуждая его мирную инициативу.

Реклама

«Если европейские лидеры говорят с Трампом о предложенном США мирном плане, то я убежден, что большинство людей, которым Трамп доверяет — Макрон, Стармер, возможно меньше Мерц — они ему говорят, что этот план гениален, но вот некоторые пункты не так гениальны, как другие. Они заставляют Трампа прочесть конкретные вещи, и когда он это делает, то реагирует негативно», — объяснил журналист.

Портников подчеркнул, что ключевая проблема действующего президента США — непонимание собственных решений.

«Он должен узнать, что он делает. Главная проблема этого человека — он понятия не имеет, что он делает в должности президента США», — сказал он.

При этом, по мнению Портникова, Украина должна сохранять спокойствие и продолжать консультации с американской администрацией, демонстрируя готовность обсуждать мирный план.

Реклама

«Украине в этой ситуации вообще ничего не нужно делать. Путин сделает все за нас. Он совершенно спокойно создаст условия, при которых этот план просто рассыплется в прах. Он уже это делает», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что Киеву следует вести себя максимально гибко.

«Нам нужно как можно больше соглашаться с Трампом, льстить ему, помнить, что мы говорим с человеком, который не совсем психически уравновешен, рассказывать, какой этот план гениален и как мы готовы его согласовывать дальше. За это время Путин просто растопчет Трампа и сделает все за нас».

Ранее сообщалось, что нынешние раунды американского давления и торгов по Украине стали самыми серьезными из всех предыдущих, однако Кремль не будет готов к реальным уступкам к поздней зиме.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не устанавливал дедлайны для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессорской Россией.