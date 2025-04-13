Портников объяснил, как Путин затягивает Трампа в переговорную ловушку

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин продает спецпредставителю президента Дональда Трампа Стиву Виткоффу свои посреднические услуги по переговорам с Ираном.

Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников.

Он заявил, что таким образом российский диктатор создает ловушку для Трампа и Виткоффа.

Реклама

«Особенно учитывая, что иранско-американскими и российско-американскими переговорами занимается один и тот же человек. Вот в чем заинтересована Москва? В затягивании переговоров с Соединенными Штатами и о том, чтобы, продолжая переговоры, вести войну на истощение Украины», — отметил Портников.

В свою очередь, по словам Портникова, в Тегеране заинтересованы в том, чтобы переговоры с Соединенными Штатами затягивались, чтобы продолжать создавать полноценный ядерный цикл.

«По крайней мере, так глубоко и серьезно замаскировать свою ядерную военную программу, чтобы, даже если будут достигнуты какие-то договоренности между Соединенными Штатами и Ираном, это не лишило Иран возможности вернуться в ядерную программу, когда они решат, что это нужно: „Например, после того, как Дональд Трамп оставит политическую сцену. журналист.

Он заявил, что если Вашингтону нужно добиться от Москвы какого-либо решения по прекращению огня, то Соединенным Штатам не нужно обострять отношения с Россией, а наоборот, нужно показывать, как Россия нужна Америке, поэтому с Путиным говорят как с посредником по вопросу Ирана.

«Если США прервут переговоры с Ираном, это будет означать, что они не нуждаются в услугах Путина, что у них исчезнет важный канал сотрудничества, который, по их мнению, должен побудить Путина договориться с ними по Украине. Таким образом, Россия своими рассказами, что она посредник, и Иран своим затягиванием переговоров и тем, что он готов выслушивать Москву, создают такую ловушку: и эти переговоры нельзя прервать, потому что если ты поссоришься с Россией в связи с Украиной, то она перестанет быть посредником в вопросе Ирана. Также иранские переговоры нельзя прервать, ведь если ты ссоришься с Ираном, Россия перестает быть посредником, и ты теряешь такой важный канал посредничества», — сказал он.

Портников добавил, что Виткофф постоянно летает к разным проходимцам, навязывающим некачественные вещи, которые тот потом пересказывает Трампу. Например, недавно он предлагал Трампу вывести украинские войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, чтобы прекратить огонь, якобы Путин начал большую войну, чтобы удовлетвориться этими областями.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, заявив, что он понимает "конфликт" в Украине лучше, чем любой другой западный лидер.

Мы ранее информировали, что представитель администрации президента Соединенных Штатов заявила, что Дональд Трамп выразил разочарование как действиями России, так и действиями Украины в вопросе прекращения войны.