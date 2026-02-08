Портников объяснил, как Россия использует обмены пленными для имитации прогресса в переговорах

Виталий Портников

Реклама

Россия применяет обмены пленными как удобный механизм для создания иллюзии переговорного прогресса, в то же время избегая реальных политических решений о прекращении войны.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, итоги переговоров в Абу-Даби сводятся исключительно к гуманитарному треку.

Реклама

«Единственный результат переговоров в Абу-Даби — это обмен пленными, и нам нужно поздравить тех людей, которых удалось уволить, и их близких», — отметил Портников.

В то же время, журналист подчеркнул, что именно такой формат результатов свидетельствует об отсутствии политической воли со стороны Кремля.

«Когда переговоры по завершению войны заканчиваются обменом военнопленными, это означает эксплуатацию гуманитарного трека для прикрытия отсутствия желания принимать реальные решения», — пояснил он.

Портников подчеркнул, что диктатор Путин системно использует этот подход в переговорном процессе.

Реклама

«Всегда возникает вопрос: как завершаются эти переговоры, достигнуты ли реальные решения, идет ли Россия на настоящие компромиссы и готова ли она завершать войну. Нет, Россия не готова, никакого политического решения нет», — подчеркнул журналист.

По его словам, нынешние переговоры являются лишь имитацией диалога.

«Эти переговоры — это исключительно разговоры для отвода глаз и для того, чтобы затягивать время, эксплуатируя неспособность президента США Дональда Трампа осознать реальную ситуацию», — заявил Портников.

Он добавил, что настоящая цель Кремля — максимально долго сохранять видимость переговорного процесса.

Реклама

«Фактически речь идет о затягивании времени до января 2029 года», — уточнил журналист.

Портников также отметил, что гуманитарный трек позволяет России создавать картинку прогресса США.

«Тогда возникает вопрос: как Трампу и американским участникам переговоров говорить о прогрессе, если его нет? Гуманитарный трек. Люди были уволены — значит, россияне и украинцы могут договариваться», — объяснил он логику Кремля.

В то же время журналист отметил, что реальная готовность России к миру выглядела бы по-другому.

Реклама

«Если бы Путин действительно желал завершить войну в обозримой перспективе, тогда можно было бы решить вопрос об обмене всех на всех и делать это поэтапно», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что 5 февраля из российского плена, среди 157 освобожденных, вернули четырех военнослужащих 12 бригады спецназначения «Азов».

Мы ранее информировали, что освобожденные из плена украинцы рассказали о зверских пытках поляка в российском СИЗО.