Портников объяснил логику Путина по поводу «энергетического перемирия»

Диктатор Путин / © Associated Press

Логика действий диктатора Путина, согласившегося на энергетическое перемирие с Украиной, станет понятна только после того, как пройдет неделя.

Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Он напомнил, что подобные паузы в ударах по украинской энергетике уже встречались раньше.

«Мы с вами неоднократно встречались с ситуацией, когда россияне не наносили ударов по энергетической инфраструктуре Украины в течение недели или даже более долго срока, потому что им требовалось время для накопления рэкетов и беспилотников для массового удара», — отметил Портников.

По его словам, в таких случаях это не считалось перемирием.

«И тогда это совсем не называлось перемирием, а воспринималось именно как накопление Российской Федерацией необходимых ей для атак ресурсов», — пояснил журналист.

Он предположил, что нынешняя ситуация может оказаться более сложной.

«Теперь мы можем встретиться с более сложной ситуацией. Россия может объявить о том, что она пошла на встречу президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу», — сказал Портников.

По его словам, в течение недели сильные морозы РФ может удержаться от атак на украинскую энергетику.

И в течение недели, когда в Украине наблюдаются сильные морозы, не будет обстреливать энергетику Украины. Но Украина в это время не сможет наносить удары своими беспилотниками по нефтеперерабатывающему комплексу Российской Федерации», — отметил он.

По мнению Портникова, в такой ситуации Россия получает сразу несколько преимуществ.

«И таким образом, Россия получает с одной стороны достаточно времени для накопления ресурсов для новых воровских ударов по нашей стране, а с другой — защитит свой нефтеперерабатывающий комплекс от новых украинских ударов», — подчеркнул публицист.

Он подчеркнул, что реальные мотивы Кремля станут понятны со временем.

«И действительно ли, такова была логика президента России Путина, когда он согласился на это устное энергетическое перемирие, мы поймем только после того, как пройдет неделя», — заявил Портников.

В то же время, он считает, что в течение этого периода Путин будет вынужден воздерживаться от массированных ударов.

«Очевидно, что в течение этой недели Путин просто вынужден будет воздержаться от массированных ударов по украинской энергетике, потому что нанесение таких ударов приведет к недоразумению уже между ним и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом», — сказал журналист.

По его словам, Трамп уже продемонстрировал способность быстро добиваться результатов в диалоге с Кремлем.

«Ведь президент США продемонстрировал, что он способен путем диалога с президентом Российской Федерации добиваться столь быстрых результатов», — добавил Портников.

Он также отметил, что пока неизвестно, благодаря чему именно появилось это перемирие.

«И опять-таки, мы не знаем, это результат разговора Путина и Трампа, или это результат разговора украинских и российских переговорщиков в Абу-Даби», — пояснил он.

Портников направил внимание и на позицию Москвы.

«Также Москва до сих пор не подтверждает, что Путин пошел на встречу Трампа», — отметил журналист.

В то же время, по его словам, появились косвенные подтверждения контактов.

«Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп действительно обращался к российскому президенту с такой просьбой», — сказал Портников.

Как подчеркнул публицист, официального ответа Кремля по этой просьбе обнародовано не было.

«Как ответил Путин своему американскому коллеге, пресс-секретарь российского руководителя, конечно, не сообщил», — заметил он.

В то же время Портников считает маловероятным, что в этот раз Путин отказал Трампу.

«Мы прекрасно понимаем, что на этот раз Путин вряд ли отказал Трампу в его просьбе», — сказал журналист.

Он объяснил это гуманитарным характером обращения американского президента.

«Потому что это была просьба гуманитарного характера и откровенное игнорирование этого желания американского президента оградить мирное население от новых лочинных ударов России могло бы вызвать непредвиденную реакцию американского президента», — отметил Портников.

По его мнению, Путин пытается сохранить рабочие отношения с Трампом.

«А мы уже не раз видели, как Путин пытается сохранить хорошие отношения с Трампом даже после того, как американский президент вводит серьезные санкции против Российской Федерации. В частности, против нефтеперерабатывающих и нефтяных компаний России», — напомнил он.

Подытоживая, журналист отметил, что для Кремля ключевым остается избегание новых санкций.

«Очевидно, что и в данной ситуации для Путина главное — это защититься от новых американских санкций», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Россия не заинтересована в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и может усилить атаки с наступлением морозов.

Мы ранее информировали, что спикер Кремля Песков также не стал комментировать информацию о якобы «энергетическом перемирии».