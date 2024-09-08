Портников объяснил, почему между Украиной и Россией невозможны мирные переговоры

Переговоры между Украиной и Россией по окончании войны в нынешних условиях невозможны, однако стороны могут договориться о прекращении огня на некоторых условиях.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он отметил, что задача РФ, с точки зрения возобновления имперских потуг, является укрощение Украины, оккупация нашей страны и создание, по крайней мере, сферы влияния от Ужгорода до Ашхабада.

"Возможно, не общего государства, вопрос всегда в том, хватит ли у них сил, чтобы создать государство. Они могут теперь считать, что это ошибка — делать общее государство, как они в свое время присоединили Галицию к Украине. Итак, зачем еще раз экспериментировать ? Можно сделать вассальное государство, но эта вся зона должна быть русской, и, конечно, с русской армией, которая сможет там входить и выходить, как в Казахстан Она же зашла, получилась, вот такая модель невозможна", – отметил он.

Вместе с тем, стороны могут договориться о прекращении огня в случае истощения демографических, экономических, военных и политических ресурсов враждующих стран.

"Этот вопрос, что Украина должна упасть на день позже России. Все больше ничего не будет, никаких других формул нет. Можно проводить десятки форумов мира, встречаться, ездить с визитами в западные политики или Путин в восточные политики, но ничего не поможет. Конфликт экзистенциален, такие конфликты не заканчиваются, если они начинаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Сырский сделал заявление о переговорах с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин назвал главную основу для переговоров с Украиной.

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