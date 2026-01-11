Портников объяснил, почему Путин хочет запугать европейцев «Орешником»

Диктатор Путин / © Associated Press

Предоставление Украине 90 млрд. евро стало для Путина неприятным сюрпризом, ведь это означает продолжение войны с неопределенным финалом. Именно поэтому Кремлю выгодно запугать европейцев и заставить их сомневаться в дальнейшей поддержке Киева.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, после 2025 года ощущение безопасности в Европе существенно изменилось, а уверенность в готовности США защищать европейский континент уже не так безоговорочно, как раньше.

«Европейцы пока помнят и надеются, что они являются частью блока, в котором есть США. Но уверенность в том, что Соединенные Штаты будут готовы защищать Европу в случае российского удара, не так много, как это было до 2025 года», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что именно 2025 год кардинально изменил представления людей о безопасности, и пока нет понимания, удастся ли в ближайшее время вернуться к предыдущей стабильности.

«Должны помнить, что 2025 год изменил все с точки зрения ощущения людьми безопасности. И мы не знаем, произойдет ли в ближайшие годы возвращение к такой нормальности, которая была до 2025 года», — отметил журналист.

На этом фоне, по его словам, в европейских обществах все чаще возникают сомнения в готовности к совместной обороне.

«Поэтому, конечно, каждый может задать себе вопрос: „Если будет российский удар, будут ли отвечать американцы, готовы ли мы отвечать?“. Россияне это активно эксплуатируют», — подчеркнул Портников.

Журналист также напомнил, что еще в прошлом году говорил о риске масштабирования войны, и нынешние события только подтверждают эти прогнозы. По его мнению, Путин заинтересован в скорейшем завершении войны из-за падения Украины, но пока Европа продолжает помощь Киеву, таких возможностей у Кремля нет.

«Выделенные Украине 90 млрд евро, которые должны помочь нам прожить следующие два года этой войны, — для Путина неприятный сюрприз», — подчеркнул он.

По словам Портникова, это означает для Кремля необходимость еще не менее двух лет воевать без четкого понимания результата.

«Потому что он понимает, что ему придется, по крайней мере, два года воевать с непонятным финалом», — отметил журналист.

Именно поэтому, убежден Портников, главная ставка Путина на устрашение.

«Ему нужно, чтобы европейцы испугались, украинцы замерзли, Европа прекратила помощь Украине, чтобы встал вопрос о капитуляции Украины не только у нас, но и в европейских столицах. Испугать европейцев — это для Путина лучший вариант развития событий», — резюмировал он.

