Портников объяснил, почему Путин отказался от прекращения огня и предложил переговоры

Виталий Портников

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Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной. Его цель – не завершить войну, а продолжать ее путем затягивания самого переговорного процесса.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

Известно, что во время брифинга в Кремле Путин фактически отказался от предложения прекращения огня, предложенного во время вчерашних переговоров руководителей Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины, которые к тому же согласовывали это предложение с американским президентом Дональдом Трампом. Владимир Путин предложил уже 15 мая возобновить российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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При этом российский президент подчеркнул, что во время этих переговоров также могут обсуждать и вопросы будущих решений по прекращению огня в российско-украинской войне. Но сейчас, как мы видим, о каком-либо перемирии Путин отказался говорить», — подчеркнул Портников.

Что означает позиция Путина

Портников напомнил: есть два подхода к вопросу русско-украинской войны. Первый — подход американского президента Дональда Трампа, с которым он неоднократно обращался к Путину, который поддерживается как Киевом, так и европейскими столицами — прекратить огонь на российско-украинском фронте и после этого проводить переговоры по достижению всеобъемлющего мира. И есть подход Путина — продолжать боевые действия и на фоне этих боевых действий провести переговоры по поводу вероятного завершения войны. Именно это и происходило первые сто дней пребывания у власти в США Дональда Трампа.

«Американская делегация вела переговоры с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, Трамп разговаривал с Путиным, несколько раз российского руководителя посещал специальный представитель президента США Стив Виткофф. А между тем военные действия не только продолжались, но и перешли в полноценный террор российского государства против мирного населения Украины», — отметил журналист.

И Российская Федерация до сих пор угрожает этим террором. В частности, речь идет о закрытии воздушного пространства над Капустным Яром 12 и 13 мая этого года. Это, конечно, опасность большой ракетной атаки.

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«Это и было идеей Путина — втянуть Трампа в процесс переговоров, чтобы сделать его соучастником своих преступлений в российско-украинской войне. Однако российский президент видит, что это не очень получается, что Дональд Трамп уже не раз и сам говорил о том, что может выйти из российско-украинских переговоров. И другие представители его администрации тоже говорили о такой возможности», — подчеркнул Портников.

И сейчас Путин пытается продолжить свой диалог с Вашингтоном путем нового дипломатического предложения — прямых переговоров уже с Украиной. Для поиска путей завершения русско-украинской войны. Но цель здесь, как мы понимаем, не завершить войну, а продолжать ее путём затягивания самого переговорного процесса.

«Путин может надеяться, что в такой ситуации американцы будут готовы к продолжению диалога с ним, будут пытаться оставаться посредниками в процессе переговоров, что в свою очередь откроет Путину дорогу для дальнейшего террора против мирного населения Украины и дальнейших наступательных действий на российско-украинском фронте. Теперь многое будет зависеть от реакции, прежде всего, США и европейских стран. Ведь, как известно, российскому президенту было объявлено, что в случае если он не откажется от продолжения боевых действий на российско-украинском фронте, не примет решение с 12 мая прекратить огонь и после этого начать переговоры, против Российской Федерации будут введены новые американские и европейские санкции», — пояснил журналист.

Уже согласованы санкции, которые должны стать серьезным ударом по российской экономике и создать дополнительные стимулы для российского президента согласиться прекратить свою преступную политику в отношении Украины.

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«Если 12 мая мы узнаем о введении таких санкций, это будет означать, что евроатлантическая солидарность и солидарность с Украиной действительно работает и что после месяцев убеждений Путина президент США и европейские лидеры перешли к новому раунду давления на Российскую Федерацию, что также должно быть связано с новой военной помощью для Украины. Если же будет решено, что санкции следует отложить и что идея переговоров на фоне продолжения войны и террора может восприниматься как определенный прогресс, это, конечно, только увеличит аппетиты российского президента и продолжит его требования по капитуляции Украины в российско-украинской войне», — утверждает Виталий Портников.

Он также напомнил, что во время ночного брифинга в Кремле президент Российской Федерации говорил именно о войне, а не о специальной военной операции.

"Таким образом, еще один пропагандистский миф, применявшийся все эти годы и за отрицание которого самих граждан Российской Федерации отправляли в тюрьмы, сегодня опровергнут самим организатором и главным виновником той агрессивной и несправедливой войны - Путина", - заключил Портников.

Ранее эксперт заметил, что Кремль пытается использовать мирные переговоры как инструмент для политического давления.

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