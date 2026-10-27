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Портников объяснил, почему встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина не приблизит мир в Украине
Каждый из потенциальных участников стремится решить свои геополитические задачи, а украинский вопрос может стать только поводом для переговоров.
Возможная трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России вряд ли поможет приблизить завершение войны в Украине.
Об этом журналист Виталий Портников рассказал в эфире Эспрессо.
По словам журналиста, обсуждение условий завершения российско-украинской войны без участия Украины и европейских государств не будет иметь должного смысла. Европа играет немаловажную роль в поддержке Киева и санкционном давлении на Москву. В то же время, остается непонятным, зачем Китаю брать на себя ответственность за будущее мирное соглашение и гарантии безопасности.
Портников предполагает, что тема войны может быть только формальным поводом для организации встречи, в то время как подлинные интересы ее участников будут лежать в других плоскостях.
«То есть фактически каждый во время этой встречи хочет говорить о своем и использует этот разговор исключительно в качестве повода показать, что лидеры Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Китая могут собраться втроем — G3», — отметил журналист.
По мнению Портникова, для президента США Дональда Трампа трехсторонний формат — возможность продемонстрировать собственное видение мирового порядка, в котором ключевые решения принимают три государства с крупнейшими ядерными арсеналами.
Кроме того, американский лидер может попытаться использовать взаимодействие с Россией как дополнительный рычаг влияния на Китай в вопросе ядерного разоружения.
Однако Пекин, как заметил журналист, неоднократно давал понять, что готов приобщаться к таким переговорам только при соразмерности ядерных потенциалов Китая, США и России. При нынешнем соотношении сил китайская сторона не заинтересована в договоренностях, не учитывающих ее позиции.
В то же время Путин, по оценке Портникова, стремится использовать войну против Украины, чтобы закрепить за Россией статус государства, участвующего в определении глобальной повестки дня.
При этом журналист сомневается, что российский президент сможет добиться конкретных договоренностей с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Портников обратил внимание на результаты недавней встречи американских и китайских лидеров. Тогда стороны не подписали совместные документы и не обнародовали совместного коммюнике, а их заявления о ходе переговоров отличались.
По мнению журналиста, это подвергает сомнению перспективы результативных договоренностей в формате с участием еще и российского президента.
Портников считает, что встреча трех лидеров может иметь скорее символическое значение, чем привести к конкретным решениям по завершению войны.
«В общую фотографию я верю. Больше ни во что не верю. Никаких серьезных разговоров о российско-украинской войне вообще не может быть в таком формате», — подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что Украина пытается добиться переноса следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией по меньшей мере неделей ранее.
Мы ранее информировали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление трехсторонних переговоров об окончании войны в Украине не означает прекращения боевых действий.