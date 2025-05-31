Портников объяснил почему второй раунд переговоров в Турции ничего не даст

Виталий Портников

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Второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится в Турции, вряд ли принесет ощутимые результаты, ведь Москва продолжает затягивать процесс урегулирования войны.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист Виталий Портников.

«С точки зрения Путина происходящее в Стамбуле — это возобновление переговоров, которые проходили в 2022 году. Никакой американской, французской или британской делегации в тех разговорах не было. Когда во время первого раунда переговоров украинская и американская делегация попытались изменить формат этих разговоров, чтобы в них участвовали представители США, российская делегация ответила отказом», — пояснил он.

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По словам журналиста, прибывшие в Стамбул американские дипломаты провели лишь отдельные консультации с украинской стороной, которые не имели никакого смысла.

"Эти консультации были даже большей декорацией, чем переговоры между Украиной и РФ", - добавил Портников.

Он также обратил внимание на поведение Кремля в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Кремль и дальше просто издевается над президентом Дональдом Трампом, который упорно не хочет действовать жестко против России. Поскольку, какое значение, когда вас не допускают к переговорам и вы с этим соглашаетесь, то какое тогда будет иметь значение, что вы обсуждаете ситуацию с той делегацией, которая стремится к прекращению огня?

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Он считает, что и в этот раз от переговоров не следует ждать реального результата.

«Я думаю, что сейчас мы можем ожидать чего-нибудь подобного. Американская, французская и британская делегации прибудут в Стамбул.

Портников также отметил, что даже меморандум, который должна была бы представить российская сторона, не был подготовлен.

«Чем больше, в Кремле решили, что подготовка этого меморандума и переговоры с Украиной являются синхронизированными вещами», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все для того, чтобы намеченная на 2 июня следующая российско-украинская встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно .

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Украину заявил о возможности достижения постоянного мира в Украине в 2025 году .