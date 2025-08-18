Портников объяснил, смогут ли Трамп и Путин навязать Европе и Украине свою волю

Виталий Портников / © espreso.tv

Встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске не приведет к новому разделу Европы. Такие прогнозы ошибочны, поскольку геополитическая ситуация сегодня кардинально отличается от времен Второй мировой войны.

Об этом написал известный журналист и публицист Виталий Портников в Facebook.

«Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске многие называли ее „новой Ялтой“ и предрекали новое разделение Европы между Вашингтоном и Москвой. Меня эти прогнозы удивляли. Во время конференции в Ялте войска союзников находились на территории Европы и потому могли без особых проблем делить старый континент на сферы влияния. А теперь максимум того, что могут Трамп и Путин — это „делить“ оккупированные украинские территории (и то не могут). Так что это совсем не Ялта», — объяснил он.

Портников рассказал, как после Второй мировой войны известный польский публицист Ежи Стемповский с горечью отмечал, что судьбу континента определили государства вне континента.

«Стемповский был прав. Соединенные Штаты находятся за „прекрасным океаном“. Великобритания — наконец остров, в то время сосредоточенный главным образом на своих неевропейских владениях. А Россия — континентальная периферия, которая в любой момент может повернуться лицом к Азии. С этой точки зрения Анкоридж напоминал Ялту разве что тем, что это была встреча людей, не понимающих и не любящих Европу, хотя сами искренне уверены в таком понимании. В конце концов безразличие к Европе продиктовано самой культурой и традицией американской политики. Первым американским президентом, кто попытался изменить эту традицию, был Вудро Вильсон», — написал публицист.

Портников отметил, что президент времен Первой мировой, он осознал, что безопасность Америки неотделима от безопасности Европы — но потерпел полное поражение. Все его преемники обещали не продолжать политику Вильсона — и Франклин Рузвельт тоже.

«Союзником Европы во Второй мировой Рузвельт стал не столько по убеждению, сколько по необходимости, однако континент продолжал оставаться для него пирогом, который можно и разрезать на куски вместе со Сталиным — и тоже не столько по желанию, сколько по необходимости, — написал он.

Портников отметил, что президентом, осознавшим, что без поддержки Европы (по крайней мере той ее части, которая осталась вне советской сферы контроля) не обойтись, был уже не Рузвельт, а Трумэн. Но при этом, по мнению публициста, американский изоляционизм и непонимание Европы никуда не делись.

«Американцы действительно искренне не понимают, какими мотивами руководствуются европейцы. И делятся не на тех, кто Европу понимает и не понимает, а на тех, кто Европу любит или нет. Когда-то это отличие понял и смог воплотить в своем творчестве классик одновременно британской и американской литературы Генри Джеймс. Но Джеймс был американцем, желавшим стать британцем. Его американские герои, может быть, наивны и провинциальны, но они любят Европу, хотя не всегда разделяют европейское отношение к жизни», — написал он.

А Трамп, по словам Портникова, Европу действительно не любит, и его можно понять.

«Трамп — человек, который руководствуется исключительно интересами собственной выгоды (ну, и государственной — в том понимании, что американское государство — это он). Единая Европа — гораздо более сложный экономический партнер, чем разъединенные европейские государства. Ибо каждому отдельному государству Америка может диктовать свои условия, а вот с Европейским Союзом приходится договариваться. Как это может не раздражать? Именно поэтому Трамп всегда был уверенным сторонником развала Евросоюза и поддерживал выход из него Великобритании», — отметил он.

И в этом, по мнению Портникова, Трамп достаточно похож на Путина.

«Российского президента также всегда раздражал Европейский Союз — и именно тем, что на каждое отдельное европейское государство Москве гораздо легче повлиять, чем на объединенную Европу. Потому и Трамп, и Путин проект объединенной Европы считают одной из своих главных проблем. Но и разделить Европу между собой они теперь тоже не могут. Российские войска застряли в Украине. Американцы находятся в Европе как союзники, а не как оккупанты. И сами европейцы делают все возможное, чтобы их на континенте удержать. Поскольку эти войска могут защитить от потенциальной агрессии, но не имеют возможности вмешиваться в политическую жизнь», — пишет публицист.

В завершение своего анализа Портников заявляет, что Европа «больше не американский и не российский пирог», подчеркивая ее возрастающую независимость и силу.

«Поэтому на примере Аляски можно понять, какого прогресса достигли европейские страны в послевоенное время. После второй мировой им просто пришлось согласиться с вердиктом победителей. А теперь ни Трамп, ни Путин не могут навязать им свою волю. Более того, они и договориться между собой по Европе не могут именно потому, что не способны навязать свои решения другим. И да, Европа больше не американский пирог. И не российский», — резюмировал журналист.

