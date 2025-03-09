Американский президент Дональд Трамп пытается добиться прекращения огня в Украине, но при этом не предоставлять никаких гарантий безопасности.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Он заявил, что Трамп действует вполне логично в рамках своего мировоззрения.

"У него есть четкий план, который для меня абсолютно понятен. Он стремится добиться прекращения огня на любых условиях, без гарантий безопасности. Ведь он сам не до конца понимает, какие гарантии может реально предоставить", — отметил он.

Далее, по замыслу Вашингтона, в Украине должны пройти выборы, чтобы от власти был отстранен Владимир Зеленский. Таким образом, президент проходит ровно тот же путь, которым прошел его предшественник Петр Порошенко в 2019 году.

"Это их конкретная цель, о которой я говорил еще задолго до президентских выборов. И дело здесь не только в Зеленском, но и в так называемом синдроме Порошенко. Они постоянно ищут президента, который, по их мнению, сможет договориться с Путиным. лит, исходя из непонятных предположений, но и в западных посольствах. Если пообщаться с тогдашними руководителями ведущих западных посольств, которые сейчас позиционируют себя как сторонники Украины, станет ясно, что они искренне верили: Порошенко не способен договориться с Путиным, а новый президент сможет это сделать. К Зеленскому выдвигают те же претензии, что когда-то к Порошенко", — отметил Портников.

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Портников заявил, что любой последующий президент Украины, если не переизбирается Зеленский, столкнется с аналогичными обвинениями в будущем.

Журналист заявил, что третьим пунктом в программе Трампа является длительный переговорный процесс, который не преследует цель исчезновения Украины, но и нет закончиться военными действиями.

"Цель — затянуть переговоры на время полномочий Трампа. Трамп принадлежит к тем людям, которые действуют по принципу "после меня хоть потоп". Ему нужно претворить это в жизнь. В этом контексте отказ Украине в помощи, которую она должна получить, является попыткой заставить ее к прекращению огня без всяких условий. Это должно заставить Зеленского прекратить выдвигать требования и не настаивать на гарантиях безопасности", – сказал журналист.

Трамп был откровенно раздражен тем, что Россия продолжает ракетные обстрелы Украины после его решения о прекращении военной помощи.

"В его представлении Россия должна оценить созданные им условия для прекращения огня. Но Россия абсолютно не учитывает его образ и, что самое главное, ее совсем не интересует прекращение огня. Придет момент, когда станет очевидным, что россияне не собираются прекращать огонь. Они будут вести себя с Трампом так же, как и все остальные, к кому он обращается", — добавил Портников.

Ранее сообщалось, что однопартийцы Трампа требуют возобновить помощь Украине.

Мы ранее информировали, что шокированная Европа вступает в новую эру из-за "подарок" Трампа Москве.

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