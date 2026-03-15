Портников объяснил, зачем Иран начал угрожать Украине и к чему здесь Россия

Виталий Портников

Угрозы иранского режима по поводу возможных ракетных ударов по Украине могут быть частью более широкого сценария эскалации, который предполагает расширение конфликта на Центральную Европу.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

«О серьезности угроз Украине от представителя иранского режима, мы не знаем, сколько в арсеналах Ирана осталось дальнобойных ракет. У них было, по данным разведывательного сообщества, определенное количество ракет, которые могли достать в страны Центральной и Восточной Европы.

Таким образом, такие страны как Украина, Польша и, возможно, восточная часть Германии находились в зоне возможного поражения этими ракетами», — отметил Портников.

Он добавил, что пока неизвестно, сохранил ли Иран этот потенциал после ударов США и Израиля.

«Есть ли они сейчас после американских и израильских бомбардировок, мы этого не знаем. Сколько их было реально, тоже до конца непонятно, но их потенциал ограничен количеством», — сказал журналист.

По его мнению, даже наличие иранских ракет не способно существенно изменить ситуацию для Украины, ведь их количество значительно меньше российского ударного потенциала.

«Количество этих иранских ракет вообще не является таким, которое могло бы изменить нашу ситуацию по сравнению с российским потенциалом.

Ведь даже количество атакующих, скажем, Объединенных Арабских Эмиратов беспилотников, не может сравниться с теми беспилотниками, которые сегодня ночью, 14 марта, атаковали Киев, Киевщину и другие украинские регионы», — пояснил Портников.

В то же время, по его словам, настоящий риск заключается в возможном расширении войны за пределы Украины.

«Эта угроза — это вопрос не о нас, а о возможности расширения конфликта именно на Центральную Европу и на то, что россияне могут желать руками иранцев ударить по каким-нибудь американским объектам в Центральной Европе, скажем, по польским.

Вот это будет изменение ситуации, а не удары по Украине. Иранцы и так запускали «шахеды», которые били нас в первые месяцы великой войны. Представим себе, что с их стороны еще какая-нибудь ракета вдруг прилетите или две. Это абсолютно ничего не меняет.

Вот, по Польше, это меняет многое. Это вторжение на территорию НАТО», — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что даже при наличии значительного военного потенциала США не всегда могут достичь поставленных целей.

«У США большой потенциал для этой войны, но все равно им не удается добиться того, чего они хотели. И неизвестно, насколько присоединение потенциала НАТО что-нибудь реально изменит», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами, обвинив ее в помощи Израиля беспилотниками.

Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Иран годами помогает России в войне против Украины, предоставляя дроны и военные технологии. Поэтому заявления представителей Тегерана с угрозами в адрес Киева выглядят абсурдными.