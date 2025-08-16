Портников оценил риски эскалации после встречи Трампа и Путина

Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Российский диктатор Путин должен сделать конкретное предложение президенту США Дональду Трампу во избежание обострения ситуации.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире до встречи лидеров США и РФ на Эспрессо.

Он признал, что ожидать четких прогнозов этих переговоров сложно.

«Я был бы нечестным, если бы сказал, что знаю, чего ждать. Мы не очень понимаем, что происходит. После майского ультиматума по завершению войны 20 мая Путин придумал идею возобновления Стамбульских переговоров во избежание санкций. Теперь он организовал эту встречу, чтобы предотвратить новые санкции», — объяснил Портников.

Реклама

Он подчеркнул, что Путин не может бесконечно придумывать дипломатические инструменты, чтобы удерживать Трампа от жестких шагов.

«Он должен что-нибудь предложить. Если Трамп не даст возможности сохранить лицо, может произойти эскалация. И Путин понимает это. Но насколько для него приоритетно успокоить Трампа или продолжать войну в Украине с той интенсивностью, которая ему нужна, этого никто не знает», — отметил журналист.

По его словам, ключ к развитию ситуации находится в руках Путина.

«Только он знает, как отреагирует на ультиматумы или выгодные предложения от Трампа», — подытожил Портников.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры президент США Дональда Трампа и диктатора Путина в формате «три-на-три» завершились.

Кроме того, глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров предположил, что по результатам встречи Трампа и Путина из России снимут некоторые санкции.