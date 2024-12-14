Портников предположил, чего ожидать от Трампа, если он не сможет договориться с Путиным

Нельзя исключать, что Путин не согласится на условия нового президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине. А Трамп в ответ завит, что этот конфликт является сугубо европейской проблемой, и вообще "умоет руки".

Об этом заявил журналист Виталий Портников в комментарии для "Еспресо".

"Действительно, если российский диктатор Путин не пойдет на условия Трампа по завершению войны, то новая администрация президента США будет дальше поддерживать Украину. Такой сценарий возможен, но необязательно, что именно так и будет. Дональд Трамп может поддерживать Украину так, как это выглядело во времена Джо Байдена. Я вполне предполагаю, что именно так могут разворачиваться события", – отметил журналист.

Он пояснил, что Трамп сейчас пытается выставить недоговороспособными не только Путина и Россию, но и Украину тоже.

"Может быть и другая история. Дональд Трамп может просто сказать, что он пытался сделать возможное, но стороны недоговороспособны. Ему крайне важно изобразить недоговороспособной не только Россию, но и Украину тоже. В этом плане, я думаю, он готов действовать. То есть, или он выбирает вариант, который не бросает Украину и продолжает помогать. Трамп же говорит, что единственная возможность обеспечить мир и договориться заключается в том, чтобы не бросать Украину. Впрочем, если обеспечить мир и договориться не удается? Тогда зачем США поддерживать Украину, если их цель недостижима. Тогда возникает более реалистичный вопрос Трамп может прямо заявить, что это европейский конфликт отстраниться от этой войны. Я вполне предполагаю, что такой сценарий развития событий вполне вероятен", – добавил Виталий Портников.

Напомним, по мнению экс-советника госсекретаря США Мэтью Брайза, Владимир Зеленский стал менее решителен в требованиях по прекращению войны. Возможно, он рассматривает вариант компромисса.

Читайте также: