Война России против Украины может продолжаться годами. Это будет продолжаться до истощения российского экономического потенциала.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал журналист Виталий Портников.

"О чем Трамп может просить Путина? Возможно, чтобы Путин согласился на перемирие, чтобы провести в Украине выборы, хотя бы президентские, во время перемирия. Тогда Трамп будет убеждать Путина, что это в его интересах, потому что с новым президентом Украины Путину договориться будет легче. Однако Путин не будет понимать, чего от него хочет Трамп."

Трамп может думать, что он что-то приостановит, сменит власть в Украине, а затем новая власть будет виновата в том, что не смогла договориться так, как это было предусмотрено. Оказалась некомпетентной. Но, по словам Портникова, это очень условный сценарий.

Как утверждает Портников, вероятнее всего, что война будет продолжаться в ближайшие годы до истощения российского экономического потенциала. И Трамп может думать не о прекращении войны, а о истощении России и военной помощи Украине.

"Но для этого он должен объяснить, что Соединенные Штаты делают это не бесплатно. Отсюда и возникает история с редкоземельными металлами, которых неизвестно сколько, неизвестно где, неизвестно для чего. Но карты есть, все это обсуждают, Трамп об этом говорит. И это может быть оправданием для его электората, его сторонников, — объясняют США.

Мол, Байден просто раздавал деньги американцев, а Трамп стремится получить миллиарды в обмен на помощь Украине. Но для этого следует выиграть войну, обеспечить безопасность, провести геологическую разведку, создать возможности для инвесторов, завезти соответствующие технологии. Это требует 10-15 лет до начала добычи.

"Я считаю, это огромная дипломатическая победа президента Зеленского, что ему удалось подсказать новой администрации США эту схему. Он представил этот план Байдену, Гаррис и Трампу. И этот план разработан так, чтобы 4-й пункт понравился Трампу — редкоземельные металлы", — отметил Портников.

Путин может согласиться на перемирие, акцентирует журналист, если он считает, что российская экономика не обеспечивает войны и социальной стабильности. Тогда он согласится на прекращение огня.

"Что Трамп может предложить Путину? Зачем ему Путину предлагать Украину, когда она борется? Он говорит: "Я просто хочу, чтобы не гибли люди". Прекрасно. Но что он может предложить Путину? Четыре области? Путину они не нужны как цель. Не вступление Украины в НАТО? уверяет Портников.

И Трамп и Рубио все время говорят, что они не хотят, чтобы война началась через год или четыре года. Трамп может понимать, но не думать, что когда-нибудь уйдет с должности. Он может не считать эти четыре года последним сроком, а считать, что совершит революцию в Соединенных Штатах, которая позволит ему остаться пожизненным президентом. Портников подчеркивает: это может никогда не случиться, но он может так думать.

Ранее речь шла о том, что встреча главы Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предусматривает, прежде всего , отмену дипломатической изоляции диктатора РФ

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