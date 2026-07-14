Портников раскрыл, на что действительно делает ставку Путин в войне против Украины

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин не рассчитывает на скорейшее завершение войны против Украины. Кремль делает ставку на длительное истощение Украины и ожидает политических изменений как в Киеве, так и в западных странах.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Эспрессо».

Портников заявил, что российский лидер строит свою политику на долгосрочном противостоянии.

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«Путин настроен воевать столько, сколько потребуется. Он может воевать до твоей старости, а сам и в 85 лет будет думать, как тебя пережить и пересидеть», — сказал журналист.

По его словам, Путин не ожидает скорой победы, а надеется, что со временем политическая ситуация изменится в его пользу.

Какая главная ставка Кремля

Портников считает, что еще с начала своего президентства в 2000 году Путин придерживается одной и той же тактики — переждать своих оппонентов.

«Главная идея Путина — пересидеть конкурентов, пережить иностранных лидеров. Он уверен, что любой западный политик рано или поздно уйдет, а он останется», — отметил журналист.

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По его мнению, именно поэтому Кремль рассчитывает не только на военное давление, но и смену политического руководства в других странах.

В качестве примера журналист привел воспоминания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, она уверяла Путина, что во время ее пребывания в должности Украина не станет членом НАТО.

Однако, как отметил Портников, такой ответ не удовлетворил российского президента.

«Путина это не удовлетворяло, потому что, как он ответил, Меркель не будет канцлером вечно. Именно поэтому, по его мнению, единственной гарантией недопущения Украины в НАТО является не договоренность с западными лидерами, а ликвидация самой Украины», — пояснил журналист.

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По мнению Портникова, именно желание пересидеть всех политических оппонентов остается основой стратегии Кремля. Он считает, что Путин рассчитывает на продолжительную войну и изменение международной политической ситуации.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Украине почти иссякли запасы ракет для систем ПВО Patriot, что привело к росту количества попаданий российских баллистических ракет и жертв среди гражданских. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атаки стали самыми мощными с начала войны, и призвал партнеров предоставить дополнительные ракеты. Эксперты считают, что это проявление отчаяния Путина из-за отсутствия успехов на фронте и украинских ударов по РФ. Россия планирует ужесточить атаки на энергетику перед зимой.

К слову, российский диктатор Владимир Путин угрожает Украине «мощными и масштабными» ответными ударами. Он заявил, что ответы будут зеркальными и в несколько раз более мощными. Также Путин публично признал топливный кризис в РФ, вызванный украинскими ударами.

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