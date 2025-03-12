Портников рассказал, что будет, если Путин откажется от перемирия

Трамп должен будет вооружать Украину, если РФ не пойдет на прекращение огня.

Российский диктатор Путин вряд ли согласится на перемирие на 30 дней, о котором предварительно договорились Украина и США на переговорах в Саудовская Аравия.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в интервью российскому оппозиционеру Марку Фейгину.

Портников отметил, что российский диктатор может пойти на перемирие, если будет чувствовать, что в дальнейшем его переговорные позиции будут ставить только хуже.

"Но Путин не стратег, он тактик и не умеет думать намного вперед", — заявил журналист.

Вместе с тем, по мнению Портникова, Трампу придется выполнять свои обещания, а именно вооружать Украину, если российский диктатор откажется от перемирия.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Марк Рубио о том, сколько времени у Кремля, чтобы согласиться на прекращение огня.

Мы ранее информировали, что советник президента США Майк Уолтц заявил о важном первом шаге в переговорах с Украиной.

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