Портников рассказал о новом замысле Путина относительно втягивания Беларуси в войну

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Реклама

На решения, которые принимаются в Беларуси по поводу войны против Украины, решающее влияние имеет не самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, а диктатор Путин.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, если Кремль решит использовать белорусскую территорию для нового наступления на Украину, позиция Лукашенко не будет иметь решающего значения.

Реклама

«На то, что происходит в самом белорусском государстве, влияет не Лукашенко, а Путин. Если Путин примет решение, что его войска будут входить в Украину с территории Беларуси, то он это примет», — сказал Портников.

В то же время журналист подчеркнул, что пока не видит признаков подготовки такого сценария.

«Я пока не вижу признаков этого, но это не означает, что эти признаки не возникнут, что у Беларуси не появится какая-либо группировка российских войск, которая попытается прорваться в Киев», — отметил он.

По его мнению, более реалистической угрозой остаются ракетные и дроновые атаки с территории Беларуси.

Реклама

Портников также обратил внимание на риски для самой Беларуси в случае более активного привлечения к войне.

«Если с территории Беларуси на нас что-то залетает, мы получим легитимную возможность избивать по тому же НПЗ в Мозыре, по которому Лукашенко советовал избивать Зеленскому еще в 2022 году», — отметил журналист.

Он добавил, что белорусская экономика значительно уязвимее российской.

«В Белоруссии не так много экономики, как в России. Несколько правильных ударов, даже дронами, просто положат белорусскую экономику, в том числе и важную для ВПК РФ», — сказал Портников.

Реклама

В то же время, он не исключил, что Кремль может руководствоваться не только военной логикой.

По мнению журналиста, диктатор Путин может быть заинтересован в усугублении конфликта между украинцами и белорусами.

«Путин может действовать нелогично и считать, что наоборот — нужно глубже погрузить Беларусь в эту войну, чтобы поссорить украинцев с белорусами», — отметил он.

Портников объяснил, что такой сценарий может предусматривать появление жертв среди гражданского населения Беларуси и дальнейшее нагнетание взаимной розни.

Реклама

«Если бы украинцы били по Беларуси, там погибали бы гражданские жители, чтобы появлялись какие-то эмоции к украинцам, а у украинцев — к белорусам», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что такая политика соответствует традиционному имперскому принципу «разделяй и властвуй».

«Это также может быть частью этого дьявольского плана», — считает Портников.

Журналист предположил, что Кремль может даже пожертвовать отдельными экономическими интересами ради достижения долгосрочных политических целей.

Реклама

«Давайте пожертвуем этой нефтепереработкой в Мозыре, но поссорим украинцев с белорусами и создадим условия для их борьбы на следующие годы», — привел он возможную логику российского руководства.

По словам Портникова, пищеварение народов между собой является одним из традиционных инструментов имперской политики.

«Так как ты стравливаешь народы, то потом становишься арбитром между ними, и они на тебя смотрят, как на гаранта стабильности — это тоже политическая программа», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что, несмотря на отсутствие ударных группировок на границе, Москва усилила давление на Минск для привлечения белорусских войск к войне.

Реклама

Мы ранее информировали, что украинские силы безопасности и обороны продолжают масштабное укрепление северной границы с Беларусью.

Новости партнеров