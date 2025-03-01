Портников сказал, что на самом деле стоит за спором Трампа с Зеленским в Овальном кабинете

Трамп не может повлиять на Путина и добиться прекращения войны.

Американский президент Дональд Трамп четко желает избавиться от главы Украины Владимира Зеленского, ведь так он маскирует неспособность повлиять на кремлевского главу Путина. Об этом свидетельствует спор Трампа и Зеленского в США 28 февраля.

Такое мнение высказал известный журналист Виталий Портников.

Портников сказал, что ему очевидно, что президент Трамп стремится избавиться от действующего президента Украины и не только из-за антипатии к Зеленскому.

"У нас есть четкое желание президента Соединенных Штатов и его окружение избавиться от действующего президента Украины. Это для меня совершенно очевидные вещи", — сказал Портников.

По словам журналиста, Трамп так маскирует свою неспособность реально повлиять на президента РФ Владимира Путина и неспособность добиться какого-либо варианта окончания войны.

Портников дополнил, что действия Трампа нацелены на прекращение огня без гарантий, и чтобы ему не мешала Украина, но он может бояться, что Украина не согласится на идею прекращения огня без каких-либо гарантий безопасности.

"А он никаких гарантий безопасности не намерен давать Украине", — сказал он.

По его мнению, прекращение огня, скорее всего, не будет происходить путём серьезных договоренностей.

Напомним, после спора между президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома глава Украины Владимир Зеленский дал интервью для американского вещателя.

Добавим, что скандал в Белом доме 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел два телефонных разговора.

В то же время, Дональд Трамп после эмоциональной дискуссии с украинским президентом заявил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

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