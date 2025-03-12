Портников сказал, есть ли реальные договоренности между Трампом и Путиным об урегулировании конфликта

Переговоры в Саудовской Аравии стали важнейшим моментом в процессе достижения мира в Украине.

Недавний комментарий Трапа о надежде на то, что Россия согласится на прекращение огня, свидетельствует главное: до сих пор никаких реальных договоренностей между РФ и США об урегулировании российско-украинского конфликта не было достигнуто. Трамп продолжает надеяться уговорить Путина после того, как российский президент уже несколько раз отказывался от прекращения огня и подчеркивал, что Россия в нем не заинтересована.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

"Таким образом, мы можем наблюдать простую и предполагаемую ситуацию: Украина согласилась на прекращение огня в случае, если на него согласится Россия", — акцентировал он.

Итоги переговоров в Джидде, конечно, приветствуют и европейские союзники США. Их считают серьезным прорывом.

Ранее Портников отметил, что украинская массированная атака беспилотниками на Москву и область 11 марта – это сигнал и для российских властей, и для администрации президента США Дональда Трампа. Эта атака является путём до окончания войны.

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