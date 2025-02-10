Портников сказал, когда в Украине возможны выборы и выгодны ли они для Путина

Журналист убежден, что президент РФ приложит все возможные усилия, чтобы продолжалась война и не было никаких выборов.

Президентские и парламентские выборы в Украине могут состояться после перемирия, если для этого президенту США Дональду Трампу удастся оказать давление на Россию. В то же время, России не выгодны никакие выборы в Украине.

Такое мнение в интервью высказал украинский журналист Виталий Портников.

Портников объяснил, почему какие-либо выборы в Украине не выгодны для президента России Владимира Путина.

"Любой человек, который будет иметь новый мандат от украинского народа на следующие пять лет, для Путина парламент, в котором будут новые люди иметь мандат на следующие годы, – это совершенно не нужно. Для Путина нужно как раз продолжать войну до окончательного краха вражеского государства и превращения его в Российскую Федерацию", – рассказал журналист.

Он акцентировал, что для Путина проводить выборы на территории государства, которое он считает просто временной государственной единицей, которое нужно переформатировать под российский субъект, – это стрелять самому себе в ногу.

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"Мы понимаем, что президент РФ приложит все возможные усилия, чтобы продолжалась война и не было никаких выборов", – заверил Портников.

Он также выразил мнение, когда в Украине могут пройти выборы. В этом контексте журналист отметил, что вопрос отнюдь не в том, что "там говорят Соединенные Штаты". А вопрос о том, хватит ли у Путина и его союзников ресурсов для продолжения войны в нынешнем виде во время этой каденции президента Трампа, чтобы, возможно, дождаться более понятной картины в 2029 году, или нет таких ресурсов у РФ.

"Если таких ресурсов нет, если у Трампа будут в течение его пребывания на посту президента эффективные экономические инструменты для давления на Россию, тогда, возможно, это и произойдет по той схеме, о которой мы сейчас говорим. Перемирие, президентские выборы, выборы в парламент Украины и переговоры между Соединенными Штатами, Россией и Украиной. Возможно, переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. И эти переговоры уже окончательно определят, как два враждебных государства будут сосуществовать следующие годы до, возможно, нового раунда российско-украинского столкновения", – рассказал Портников.

Потому что, подчеркнул он, говорить о возможности устойчивого мира в случае, если Украина не станет членом НАТО, "я бы остерегся".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тему выборов во время войны поднимают россияне. По словам главы государства, это манипуляция, направленная на возвращение Украины к старым схемам подчинения РФ.