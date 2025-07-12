Портников сомневается, что Украина после войны останется демократической

Флаг Украины / © Unsplash

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Украина уже не является демократическим государством, и шанс на возвращение к реальной демократии в ближайшие годы упущен.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, еще в 2019 году, после президентских и парламентских выборов, украинцы фактически поддержали персоналистский режим белорусского типа, где все решает один человек.

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«Мы можем говорить о демократических институтах, но на самом деле это только декорация. Украинцы расписались в том, что отказываются от реальной демократии», — отметил Портников.

Журналист убежден, что демократия, которую Украина имела до 2019 года, уже демонтирована, а новая модель государственного управления приближается к авторитарной системе, подобной венгерской.

«Даже после войны мы не станем демократическим государством западного типа ни как Германия, ни как Польша. В лучшем случае, это будет вождистское государство с элементами институтов», — добавил он.

Портников также считает, что такая система не будет препятствием для вступления Украины в НАТО или ЕС, поскольку Запад видит в ней, прежде всего, крепость безопасности, а не образцовую демократию.

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«Не придумывайте себе. Украинский гражданин должен не иметь даже одного процента надежды, что будет жить в действительно демократической стране. Возможно, мы вернемся к этому через 10-15 лет», — подытожил журналист.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не намерен оставаться у власти десятилетиями, как российский диктатор Путин. По его словам, важно сохранить собственное достоинство — как для себя, так и для своей семьи.