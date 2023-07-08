Португалия стала 23 страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО — ОП

Португалия стала 23 страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО. Обе страны подписали соответствующий документ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Португалия пополняет перечень тех стран, с которыми мы уже формализовали поддержку членства Украины в Альянсе: с сегодняшнего дня – 23 государства, примерно три четверти от числа членов", — написал Жовква в фейсбуке.

Кроме того, Португалия выразила свою поддержку украинской Формуле мира и Глобально проведению Саммита Мира и подтвердила, что готова работать над продовольственной и энергетической безопасностью, а также борьбой с экоцидом.

"Украина и Португалия подчеркнули свою приверженность привлечению россии к ответственности за ее преступления и приветствовали начало работы Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA) в Гааге", — отметил Жовква.

Также страна поддержала усиление давления на Россию путем дальнейших санкций, а также отметила важность противодействия российской дезинформации и проработки механизмов использования российских активов для поддержки восстановления Украины.

Португалия решительно поддерживает Украину относительно начала переговоров о вступлении в ЕС и будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству НАТО. Также страна участвует в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Отметим, что страны НАТО сомневаются в том, что предложить Украине на саммите Альянса. Среди членов НАТО до сих пор нет единого решения по этому поводу, хотя саммит запланирован на следующей неделе.

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