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Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов.

Согласно информации источников в Государственной пограничной службе Украины, основанием оформления выезда стало решение от 3 ноября о командировках через ООО «БЕРН АЙ ТИ». Интересная деталь: Федоров сам является совладельцем этой компании и владеет 25% ее уставного капитала.

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«Получается очень удобная конструкция: собственная компания оформляет командировку, а бывший министр вместо ответов парламентской комиссии собирается в Португалию», — подчеркивает Сазонов.

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По словам Сазонова, это уже не первая история с его неявкой на ВСК. Ранее заграничную командировку также называли причиной невозможности участия Федорова в заседании комиссии.

«Сам себе командировки, парламенту никаких объяснений. Вопрос только один: сколько еще заграничных командировок понадобится бывшему министру обороны, прежде чем он ответит на вопросы народных депутатов?», — спрашивает Сазонов.

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