- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 913
- Время на прочтение
- 1 мин
Португалия вместо ВСК Верховной Рады. Федоров оформил заграничную командировку через компанию, совладельцем которой является сам
Бывший министр обороны Михаил Федоров, уже неоднократно вызываемый на парламентскую ВСК для предоставления объяснений, уехал в «деловую» поездку в Португалию.
Об этом сообщил военный Кирилл Сазонов.
Согласно информации источников в Государственной пограничной службе Украины, основанием оформления выезда стало решение от 3 ноября о командировках через ООО «БЕРН АЙ ТИ». Интересная деталь: Федоров сам является совладельцем этой компании и владеет 25% ее уставного капитала.
«Получается очень удобная конструкция: собственная компания оформляет командировку, а бывший министр вместо ответов парламентской комиссии собирается в Португалию», — подчеркивает Сазонов.
По словам Сазонова, это уже не первая история с его неявкой на ВСК. Ранее заграничную командировку также называли причиной невозможности участия Федорова в заседании комиссии.
«Сам себе командировки, парламенту никаких объяснений. Вопрос только один: сколько еще заграничных командировок понадобится бывшему министру обороны, прежде чем он ответит на вопросы народных депутатов?», — спрашивает Сазонов.