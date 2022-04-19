Посевная кампания в Украине: Шмыгаль сообщил о кредитах и какую площадь удастся засеять

Посевная кампания в Украине: Шмыгаль сообщил о кредитах и какую площадь удастся засеять

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для проведения посевной кампании в Украине привлечено под 0% кредитов на сумму почти 8,3 млрд грн.

Государство уже помогло около 3 тыс. аграрных предприятий провести посевную.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 19 апреля.

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Он также сообщил, что на 18 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур на контролируемой Украиной территории составляют 14,2 млн га. Это на 2,7 млн га меньше, чем в прошлом году.

"То есть фактически мы засеем в этом году более 80% прошлогодних площадей яровыми культурами", – отметил премьер-министр.

Отметим, что по данным ООН, в результате войны в Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут пригодны для посева зерновых в этом году. Основные причины – активные боевые действия, множество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

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