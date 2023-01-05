Пошли на перерыв: в Палате представителей республиканцы до сих пор не избрали спикера

После шести бесполезных попыток избрать спикера в Палате представителей Конгресса США объявили перерыв.

Об этом сообщает Укринформ.

Шестое голосование, состоявшееся в Палате представителей мало отличалось от предыдущих попыток, имевших место два дня подряд.

Лидер Республиканской партии в нижней палате Кевин Маккарти, считающийся основным кандидатом на должность спикера, не смог набрать минимально необходимые 218 голосов.

Два десятка его однопартийцев, представляющих консервативное и ультраправое крыло партии, остро раскритиковали Маккарти и выдвинули своего кандидата.

А вот демократы в шестой раз продемонстрировали твердое единство, отдав все свои 212 голосов за собственного кандидата Хакима Джеффриса.

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Напомним, что Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев избрать спикера Палаты представителей. Его смутила такая ситуация, но вмешиваться в процесс он не будет.

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