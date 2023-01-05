Пошли на перерыв: в Палате представителей республиканцы до сих пор не избрали спикера

После шести бесполезных попыток избрать спикера в Палате представителей Конгресса США объявили перерыв.
Об этом сообщает Укринформ.
Шестое голосование, состоявшееся в Палате представителей мало отличалось от предыдущих попыток, имевших место два дня подряд.
Лидер Республиканской партии в нижней палате Кевин Маккарти, считающийся основным кандидатом на должность спикера, не смог набрать минимально необходимые 218 голосов.
Два десятка его однопартийцев, представляющих консервативное и ультраправое крыло партии, остро раскритиковали Маккарти и выдвинули своего кандидата.
А вот демократы в шестой раз продемонстрировали твердое единство, отдав все свои 212 голосов за собственного кандидата Хакима Джеффриса.
Напомним, что Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев избрать спикера Палаты представителей. Его смутила такая ситуация, но вмешиваться в процесс он не будет.
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