Пошлины не сработали: почему Трамп перешел от давления на Китай к комплиментам

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заметно смягчил риторику в отношении Китая и его лидера Си Цзиньпина. Если во время своей первой президентской кампании он называл Пекин угрозой американской экономике, то теперь все чаще говорит о «очень хороших отношениях» с китайским лидером.

Об этом пишет Associated Press в преддверии государственного визита Си Цзиньпина в США.

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«Он отличный человек, мы прекрасно ладим. У нас очень хорошие торговые отношения. Они конкуренты и все такое, но у нас очень хорошие отношения с президентом Си», - заявил Трамп в этом месяце.

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Еще десять лет назад Трамп строил значительную часть своей кампании на жесткой критике Пекина, обвиняя Китай в потере американских рабочих мест, упадке заводов и ослаблении среднего класса.

Теперь же президент США гораздо более сдержанно реагирует даже на обвинения в адрес Китая. В частности, комментируя сообщение о возможной передаче Пекином спутниковым данным Ирана, Трамп заявил, что Си Цзиньпин «вел себя достаточно хорошо».

Почему Трамп изменил подход

Одной из причин смены риторики AP называет результаты торгового противостояния между США и Китаем.

Трамп пытался давить на Пекин с помощью высоких пошлин и экспортных ограничений. Однако Китай использовал свою сильную позицию на рынке редкоземельных металлов и в конце концов добился торгового перемирия.

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Старший советник International Crisis Group Майкл Ковриг считает, что именно неудача начальной стратегии заставила Трампа изменить тактику.

"Трамп резко изменил свой подход к Китаю, потому что его начальная попытка использовать сверхвысокие пошлины и экспортные ограничения оказалась неудачной", - сказал Ковриг.

По его мнению, в борьбе за рычаги влияния Пекин смог получить более сильную позицию.

В то же время, Китай продолжает наращивать промышленное производство, развивать искусственный интеллект, электромобили и военные технологии. В прошлом году профицит его глобальной торговли составил около 1,2 трлн долларов.

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Ставка на личные отношения

Трамп все больше полагается на личную дипломатию с Си Цзиньпином. В мае он посетил Пекин, а в этом году лидеры могут встретиться еще несколько раз.

К визиту китайского лидера в Вашингтоне даже подготовили вертолетную площадку на Южной лужайке Белого дома. Трамп также сетовал, что новый бальный зал не будет готов к приезду Си.

В то же время, пока неясно, принесет ли будущий визит конкретные политические или торговые договоренности.

Профессор Джорджтаунского университета Эван Медейрос предполагает, что главным результатом встречи может стать демонстрация хороших личных отношений между двумя лидерами, а не конкретные соглашения.

По его словам, такой подход может создавать для США риски в момент, когда конкуренция с Китаем в технологиях, промышленности и безопасности только усиливается.

Китай пригрозил сорвать встречу Трампа и Си Цзиньпина

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, запланированная на 24 сентября в Белом доме, оказалась под угрозой из-за спора вокруг Тайваня. Пекин требует от Вашингтона не утверждать новый пакет военной помощи на острове, называя этот вопрос своей «красной линией».

Для Трампа предстоящий саммит имеет важное дипломатическое значение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Кроме Тайваня, лидеры должны обсудить войну США и Ирана, торговые отношения, возможное взаимное снижение тарифов на товары на $60 млрд и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

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