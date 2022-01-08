"Пошутил в хамской манере": в МИД РФ раскритиковали заявление Блинкена о "россиянах в доме"

В МИД России попытались ответить Блинкену его же фразой.
В МИД РФ расценили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении войск России и российского блока ОДКБ в охваченный протестами Казахстана как, мол, "хамскую шутку".
Об этом российский МИД сообщил в Telegram.
У Лаврова сказали, что Блинкен "в типичной для себя хамской манере пошутил". Российский МИД утверждает, что ответ ОДКБ на протесты в Казахстане является "абсолютно легитимным".
"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть подразумевает следующее: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", — заявили в МИД РФ.
В Москве считают, что якобы на это указывают все 300 лет американской государственности, а не только "недавние события". Там назвали "несчастными" те народы, которым "не удалось увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".
Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) начали прибывать "миротворческие силы".
7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал силовикам приказывать огонь к поражению без предупреждения.
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