"Пошутил в хамской манере": в МИД РФ раскритиковали заявление Блинкена о "россиянах в доме"

"Пошутил в хамской манере": в МИД РФ раскритиковали заявление Блинкена о "россиянах в доме"

В МИД России попытались ответить Блинкену его же фразой.

В МИД РФ расценили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении войск России и российского блока ОДКБ в охваченный протестами Казахстана как, мол, "хамскую шутку".

Об этом российский МИД сообщил в Telegram.

У Лаврова сказали, что Блинкен "в типичной для себя хамской манере пошутил". Российский МИД утверждает, что ответ ОДКБ на протесты в Казахстане является "абсолютно легитимным".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть подразумевает следующее: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", — заявили в МИД РФ.

В Москве считают, что якобы на это указывают все 300 лет американской государственности, а не только "недавние события". Там назвали "несчастными" те народы, которым "не удалось увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) начали прибывать "миротворческие силы".

7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал силовикам приказывать огонь к поражению без предупреждения.

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