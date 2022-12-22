Поскольку я здесь, это означает, что мы контролируем ситуацию — Зеленский

Об этом сообщает сайт главы государства.

«Господин президент, это большая честь для меня – быть здесь. Я хотел прибыть раньше, но не мог этого сделать из-за сложной ситуации. И поскольку я здесь, значит, мы контролируем ситуацию. И это, прежде всего, благодаря вашей поддержке», – сказал глава украинского государства.

Джозеф Байден приветствовал Владимира Зеленского в Вашингтоне.

«Господин президент, рад снова видеть вас, рад, что вы смогли добраться до нас. И для меня честь – быть на вашей стороне в совместной защите в жестокой войне, развязанной Путиным. Трудно поверить в это, но прошло уже 300 дней с момента ужасного нападения на право украинцев на существование», – отметил американский лидер.

Перед началом переговоров Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с Джозефом Байденом один на один и в расширенном формате ознакомит американскую сторону с ситуацией на поле боя и в энергетике, а также с потребностями Украины для возвращения оккупированных территорий, защиты гражданского населения и энергосистемы.

Также перед началом встречи президент Украины рассказал, что стороны обсудят меры по поддержке нашей страны в зимний период и финансовую помощь США.

Визит Зеленского в США

Во время визита в Америку украинский президент Владимир Зеленский раскрыл главный вопрос переговоров с Байденом в США. Собственно, речь идет о важности укрепления Украины, планах на следующий год, а также помощи, в которую, в частности, входят системы Patriot для закрытия неба.

Также украинский лидер убежден, что нет никакого справедливого мира в войне, которую принесли изверги. "Для меня, как для президента, справедливый мир – это никаких компромиссов относительно нашей земли и территориальной целостности", — отметил украинский лидер.

До этого глава украинской нации очертил планы украинцев на эту зиму — речь идет о выживании. «Мы должны пройти эту зиму, мы должны защитить наших людей», — подчеркнул Зеленский.

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