Посла Венгрии вызвали в МИД из-за пренебрежительного высказывания Орбана в адрес Украины

В ходе общения с журналистами венгерский премьер сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей».

Из-за пренебрежительного выражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины посла Венгрии вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.

Николенко уточнил, что, согласно сообщениям в СМИ, во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления категорически неприемлемы. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно затрудняя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", — отмечает он.

Николенко сообщил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. "Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", — уточнил он.

Напомним, ранее Орбан обвинил Европу во вмешательстве в войну в Украине.

Орбан поддержал Россию, а США продолжают давить на Европу, чтобы та поставляла оружие Украине

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