Специальный посланник «фюрера» РФ Кирилл Дмитриев дерзко заявил, что выход Украины из Донбасса — ключ к достижению мирного соглашения.

Об этом он написал в своей соцсети.

«Вывод войск из Донбасса — это путь к миру для Украины», — дерзко написал он, добавив в свое сообщение изображение голубя.

Заметим, что сообщение Дмитриева стало ответом на публикацию корреспондента Financial Times Кристофера Миллера. В статье говорилось, что якобы США намекнули Украине, что гарантии безопасности «зависят от согласия Киева на вывод войск из Донбасса».

Сообщение Дмитриева в Сети Х.

FT о требованиях США по Донбассу

Financial Times со ссылкой на восемь источников сообщило, что якобы администрация президента США Дональда Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности зависят от того, согласится ли Киев на мировое соглашение. Впрочем, она, вероятно, потребует передачи Донбасса Российской Федерации.

В то же время в обмен на вывод войск из Донбасса Вашингтон может предложить Украине большее вооружение для укрепления ее армии «мирного времени». По данным издания, Киев требует устойчивого подтверждения гарантий, прежде чем уступить территорию.

В Белом доме отреагировали на статью FT и заявили, что не подтверждают информацию, распространенную в СМИ. Мол, США лишь помогают сторонам прийти к согласию.

«Это абсолютно неправда — единственная роль США в мирном процессе состоит в том, чтобы возвести обе стороны для заключения соглашения», — подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.