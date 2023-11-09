Послание в бутылке из США приплыло в Францию через 26 лет: кто его написал

Бутылку выбросили в свободное плавание в 1997 году.

Француз, убиравший мусор на пляже, нашел бутылку с посланием.

Об этом пишет upi.com.

71-летний Юбер Эрио обычно проводит утро на рыбалке и уборке мусора на пляже в Ле Сабл-д'Олонн, Вандея. 11 августа он наткнулся на удивительную находку.

Достав записку, мужчина обнаружил, что ее автором был пятиклассник из Массачусетса. Бенджамин Лайонс написал это послание в рамках задания для класса учителя по естественным наукам Фредерика Дж. Хеммиллы в школе Сэндвич Форестдейл в октябре в 1997 году. Бутылка плавала в море 26 лет.

Сообщения, написанные классом, были помещены в бутылки и сброшены в океан капитаном лодки, который был другом Хеммилы.

Кэрол Аршамбо, учительница естествознания в 6-м классе этого округа, рассказала, что за прошлые годы были найдены и другие послания в бутылках из класса Хеммилы, в том числе одно в Гренландии.

Напомним, в Австралии пара обнаружила послание в бутылке на пляже, но пришла в ужас от написанного. Влюбленные показали видео, что там было.

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