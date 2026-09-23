Посланник Путина летит в Нью-Йорк: готовят представители Трампа по кулисам Генассамблеи ООН

Кирилл Дмитриев снова едет в США для встречи с переговорщиками Трампа / © из соцсетей

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Переговорщик кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев отправляется в США , где должен встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями американской администрации. Встреча состоится в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН и станет продолжением контактов между Вашингтоном и Москвой по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой переговоров.

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Дмитриев встретится с представителями Трампа

По данным Reuters, визит Дмитриева был согласован с Владимиром Путиным. Одним из ключевых собеседников российского представителя будет Стив Виткофф, участвующий в контактах администрации Трампа с Кремлем, а также Джаред Кушнер.

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Ожидается, что переговоры пройдут именно в Нью-Йорке, где на этой неделе находятся главы государств и другие чиновники из-за заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Поездка станет продолжением переговоров в Москве

По словам источников Reuters, нынешний визит должен продолжить диалог после встречи американских представителей с Владимиром Путиным в Кремле в начале сентября.

Ранее Уиткофф и Кушнер уже проводили переговоры с российским президентом в Москве. После этого они отправились в Киев для встречи с Зеленским , где обсуждали дальнейшие шаги по переговорному процессу.

Какова цель нового визита

Один из источников Reuters заявил, что цель поездки Дмитриева — поддерживать российско-американский диалог и продолжать дипломатические усилия по завершению войны.

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В то же время конкретную повестку дня предстоящих встреч в Нью-Йорке собеседники агентства не раскрыли. Известно лишь, что переговоры станут очередным этапом прямых контактов между представителями Москвы и администрации Трампа.

Мирные переговоры — последние новости

Кирилл Дмитриев уже не раз был вовлечен в контакты между США и Россией. В январе 2026 г. Виткофф и Кушнер встречались с Дмитриевым в Давосе , где представители двух стран проводили переговоры на полях Всемирного экономического форума.

В сентябре американские представители уже побывали в Москве, после чего приехали в Киев. Теперь очередной раунд контактов между сторонами должен пройти в США.

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