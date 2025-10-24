Посланник Путина в США назвал "виновников" задержки переговоров по Украине

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон, пытается убедить американцев продолжить диалог с Кремлем. Вину за срыв переговоров по Украине посланник российского президента пытается переложить на Европу.

Заявления Дмитриева по прибытии в США цитируют российские пропагандисты.

«Мы видим очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа», — заявил Дмитриев.

Реклама

Также посланник Путина повторил сегодняшний тезис спикера хозяина Кремля Дмитрия Пескова, что именно Украина затягивает переговоры.

«Украина не хочет решать те проблемы, те вопросы, которые необходимо решать. И поэтому также мы до наших американских коллег будем доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта», — говорил он.

Дмитриев добавил, что во время встречи с американскими чиновниками будет доносить позицию Путина о необходимости уважать «национальные интересы России», а санкции, которые он назвал «недружественными мерами», якобы никак не повлияют на экономику России.

При этом он не раскрыл, с кем именно из американцев будет встречаться.

Реклама

Ранее издание Axios сообщило, что в субботу, 25 октября, Дмитриев встретится со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который, правда, больше не возглавляет американскую делегацию на переговорах с Россией.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.