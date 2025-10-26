Посланник Путина в США пытается "потушить пожар" - Бессмертный

Кирилл Дмитриев у президента РФ Владимира Путина / © Associated Press

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон после введенных санкций США, пытается «потушить пожар», вызванный неожиданным решением администрации Трампа.

Об этом заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в комментарии телеканалу «Киев24»

При этом он подчеркнул, что ни те слова, которые говорит Дмитриев в интервью американским телеканалам, ни люди, с которыми он встречается, абсолютно не влияют на этот процесс.

«Те басни, которые он распространяет, рассказывая о том, что США, Россия и Украина уже почти договорились, перекручивая слова украинского президента, европейских союзников Украины, все это делает очевидным, что Дмитриева отправили для того, чтобы тормозить реальное введение санкций против „Лукойла“ и „Роснефти“, и добиться как можно более быстрого свидания в Будапеште [президентов Путина и Трампа]», — пояснил цель посланника Кремля Роман Бессмертный.

Украинский политик добавил, что высказанное во время пребывания в США утверждение Дмитриева о необходимости устранить «первопричины конфликта» свидетельствует, что в позиции Кремля ничего не меняется.

Напомним, посланник российского президента Кирилл Дмитриев заявил о «титанических попытках» сорвать любой диалог Кремля с американской стороной. Он также утверждал, что решение украинского конфликта возможно лишь при искоренении причин этого конфликта», а а все попытки экономического давления на Москву, как говорил российский президент Владимир Путин, «просто бессмысленны».

В ответ министр финансов США Скотт Бессент заявил, что посланник Путина распространяет кремлевскую пропаганду, когда утверждает, якобы Россия не почувствует негативного влияния на экономику от введенных недавно американских санкций против нефтяных гигантов государства-агрессора.