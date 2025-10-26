Посланник Путина в США сделал новые заявления о переговорах по Украине

Посланник президента РФ Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно послал в Вашингтон после введенных санкций США, заявил о «титанических попытках» сорвать любой диалог Кремля с американской стороной.

Заявление российского переговорщика цитирует «Интерфакс».

«Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России и США, внести очень много дезинформации», — сказал Дмитриев.

По его словам, якобы происходят попытки заблокировать донесение информации о позиции Кремля к руководству США.

«В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении причин этого конфликта», — отметил посланник Путина.

Дмитриев не уточнил, с кем именно он проводит свои переговоры, отметив лишь, что они проходят «в очень серьезном тоне, в очень серьезное время».

«Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиции России по многим пунктам. Да, Россия хочет мирного решения, но безусловно уважения ко всем интересам России», — подчеркнул он.

При этом представитель Кремля уверяет американцев, что экономическая ситуация в России стабильна, российский рубль якобы укрепляется относительно доллара, а все попытки давить на Москву, как говорил российский президент Владимир Путин, «просто бессмысленны».

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале этой недели сообщил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель Белого дома, Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях.

Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.