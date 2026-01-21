ТСН в социальных сетях

Посланник Трампа фактически принял сторону РФ и оправдал удары по Киеву: детали

Виткофф отказался осудить атаки РФ на энергетику.

Елена Капник
Стив Виткофф

Стив Виткофф / © Associated Press

Специальный посланник США Стив Виткофф отказался осудить удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины, в частности Киева, а настаивает, мол, Кремль хочет мира.

Об этом он заявил в комментарии Bloomberg TV.

Он в очередной раз высказал мнение, что «фюрер» РФ Владимир Путин хочет мирного соглашения — хотя не проявляет никаких признаков этого.

Во время разговора Виткофф отказался осудить атаки российской армии на украинскую инфраструктуру, после которых часть Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии в то время, когда на улице холод и морозы.

«Они воюют, они стреляют друг в друга», — сказал американский чиновник.

Удар по Киеву 20 января

Ночью 20 января армия РФ ракетами и дронами атаковала энергетику Киева. Это привело к тому, что полстолицы осталось без отопления. Из-за обстрелов почти полностью исчезла вода на Левом берегу.

Сначала было известно, что после обстрела тепла не было почти 6 тыс. домов, а на вечер в более 1600 жилых домов коммунальщики подали тепло. Однако без отопления остаются четыре тысячи домов. Также удалось вернуть водоснабжение.

В настоящее время Киев преимущественно живет по аварийным графикам отключений света. Эксперт Станислав Игнатьев говорит, что это приводит к тому, что суммарно в столице до 20 часов. в сутки у жителей нет стабильного электроснабжения.

Новость дополняется
