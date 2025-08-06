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Посланник Трампа оставил Кремль без результатов: почему встреча с Путиным может оказаться тщетной
Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф встретился с Путиным в преддверии ультиматума США. Почему его миссия выглядит провальной?
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф завершил переговоры с Владимиром Путиным в Москве — визит состоялся в преддверии установленного Трампом крайнего срока: до пятницы Кремль должен согласиться на прекращение огня в Украине или столкнется с новыми санкциями.
Об этом пишет Independent.
Несмотря на жесткую риторику со стороны президента США визит Виткоффа вызывает немало вопросов. Непонятно, какую роль он пытается играть — посредника, миротворца или просто передатчика угроз.
Официально Трамп угрожал Москве санкциями, если та не согласится на переговоры по прекращению войны. А после заявлений Дмитрия Медведева о возможных "дальнейших шагах" России на фоне выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности, президент США пригрозил опрокидыванием к берегам России двух атомных подлодок.
Однако, по мнению обозревателей, эти шаги скорее символические, чем реальные. Торговля между США и РФ находится на минимальном уровне еще со времен предыдущих санкций, а ядерные подлодки США и так постоянно находятся в боевой готовности. Показательное приближение их к российским водам вряд ли изменяет ситуацию.
Сам Виткофф, бывший магнат в сфере недвижимости, не имеет дипломатического опыта и ранее уже потерпел неудачу в должности спецпредставителя по делам Ближнего Востока. Его предыдущие визиты в Москву также вызвали критику — в частности, за использование незащищенной мобильной связи в момент чувствительных переговоров и даже во время авиаударов США в Йемене.
На фоне этого Украина, которая неоднократно соглашалась на прекращение огня, оказалась в ситуации, когда Россия блокирует любые временные перемирия, продолжая наступательные действия на востоке. Это заставило даже Трампа публично назвать поведение Путина "чепухой".
Между тем, главным источником финансирования российской войны остается экспорт энергоносителей — ежедневно на сумму около $500 млн. Несмотря на сокращение закупок ЕС, Россия активно поставляет нефть в Китай и Индию, которая в прошлом году импортировала российских товаров на $65,7 млрд. Вашингтон намекнул, что в случае отказа Москвы от прекращения огня санкции могут затронуть и эти страны.
Хотя Трамп открыто выражает недовольство действиями Путина, он пока избегает шагов, которые могли бы затронуть главные интересы Кремля — контроль над Крымом и оккупированными районами Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
На этом фоне Виткофф выглядит как слабый переговорщик, используемый Кремлем для собственного усиления позиций. Его последний визит в Москву может завершиться так же, как и предыдущие – громкими заголовками, но без результатов.
После предыдущей поездки в Москву спецпосланник Трампа Стив Виткофф признал, что Владимир Путин — «плохой парень», однако назвал его «очень умным». В мартовском интервью после визита в Кремль Виткофф не сумел вспомнить названия четырех украинских регионов, которые Россия пытается полностью оккупировать, однако с гордостью сообщил, что Путин подарил ему портрет Дональда Трампа от известного российского художника и попросил передать его в Белый дом. По словам Виткоффа, Трампа это "трогало".
Несмотря на громкие заявления, Кремль, очевидно, не принимает миссию Виткоффа серьезно. В Москве считают, что переговоры с американским посланником не изменят курса событий, а сам Путин, похоже, убежден в своем превосходстве. По мнению украинских военных, Россия готовит к участию в боевых действиях 10 новых дивизий - это около 100 тысяч военных, то есть на 30 тысяч больше, чем численность всей армии Великобритании.
Вопрос остается открытым: почему президент США так долго предпочитал Путину, а не Украине? Его последние заявления — скорее реакция человека, чье доверие было преданно, а не стратегический разворот. И, несмотря на громкие угрозы, США не демонстрируют готовности значительно нарастить военную помощь Украине, чтобы обеспечить ее победу.
Между тем, Путин, как считают в Киеве, лишь укрепляет свои позиции, а сам Трамп, похоже, еще долго не сможет оторвать взгляда от подаренного портрета — “героического”, “непокорного” и “окровавленного” образа самого себя, созданного в стиле ложного советского реализма.
Напомним, в Кремле уже прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Виткоффа. Дипломат Юрий Ушаков назвал разговор "полезным и конструктивным" .