Посланник Трампа тайно встретился с Путиным в Москве: громкие подробности

Посланник Трампа встретился с Путиным в Москве! Таким заявлением шокировали западные СМИ. А перед этим в Сети ходили слухи о том, что в Москву прибыл самолет из Вашингтона. И говорилось даже о том, что Россия и Штаты ведут тайные переговоры.

Об этом рассказала в эксклюзиве TSN.UA Людмила Труфин.

Полет спецпосланника Трампа в Москву

Похоже, Россия и Соединенные Штаты активно налаживают работу. На днях спецпосланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф летал в Россию. И это было для того, чтобы уволить задержанного американского учителя Марка Фогеля. Это давняя история, берущая свое начало еще в 2021 году. Если коротко – гражданин США много лет работал учителем истории в закрытой англо-американской школе в Москве. Однако, 4 года назад в аэропорту Шереметьево у него обнаружили якобы около 17 граммов каннабиса.

Мужчина объяснял, что использовал его по медицинским причинам. Впрочем, Фогеля обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Но его выпустили гораздо раньше. Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц в комментарии CNN заявил об успешном обмене с российской стороной, назвав его "проявлением доброй воли" и, внимание, шагом к завершению войны против Украины.

Президент Трамп, Стив Виткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине

Посланник Трампа встречался с Путиным

Возникает вопрос – какое отношение имеет увольнение Фогеля до окончания войны в Украине? Вероятный ответ на этот вопрос обнародовал телеведущий Fox News Шон Ханнити, передает The Washington Post. Он заявил, что посланец Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф, скорее всего, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время своего визита в Москву для увольнения американского учителя Марка Фогеля. Кроме того, он вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. По словам ведущего, посланник Трампа говорил с Путиным в Москве почти 3,5 часа. О чем говорили политики, неизвестно. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.

Самолет из Вашингтона – в Москве

Примечательно, что перед этим сообщалось о том, что 11 февраля в Москву прибыл самолет из Вашингтона, на борту которого мог находиться советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Однако, как отметили в Росавиации, это был разовый технический рейс.

У Путина заявили о "контактах России и США"

Однако в то же время у Путина признали – контакты между Москвой и Вашингтоном стали более интенсивными. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 11 февраля. Цитирую: "Контакты России и США осуществляются определенными каналами. Они интенсифицировались", — высказался пресс-секретарь "фюрера". В то же время по словам Пескова, якобы у Кремля не было информации о прилете в Москву Стива Виткоффа, которого называют внештатным советником Дональда Трампа, а потому "никаких контактов не планируется".

Трамп отправит в Украину министра финансов

Тем не менее в Сети не утихает дискуссия о том, что именно Соединенные Штаты смогут повлиять на Россию и закончить войну в Украине. В частности, недавно Трамп в очередной раз заявил, что все должно завершиться в ближайшее время.

Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна закончиться в ближайшее время – слишком много смертей и разрушений.

США надеются на мирное соглашение

В свою очередь, министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что президент США Дональд Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине. Гегсет отметил, что надеется на скорейшее заключение мирного соглашения в Украине, которое обязался заключить Трамп, а также цитирую: "пересмотреть, заставить, позиционировать и поощрять то, что мы увидим завтра в Украине и во время заседания Украинской контактной группы и на министерском заседании НАТО".

По словам Пита Гегсета, США наблюдательно составляют план и определяют приоритеты. Америка с умом наблюдает, составляет план и определяет приоритеты. Мы достигаем мира через силу"

Переговоры не помогут

Серия небольших, постепенных соглашений с Россией – это действительно путь к мирным переговорам. Но они не приведут к завершению войны в Украине из-за упрямства главы Кремля Владимира Путина. Об этом говорится в материале Foreign Policy. Авторы считают, что полномасштабная война в Украине, которая длится почти три года, несмотря на огромные потери с обеих сторон, не закончится успешными мирными переговорами. В частности, они вряд ли приведут к полному завершению боевых действий. В 2014 году партнеры Украины рассчитывали на то, что войны с Россией удастся избежать, о чем свидетельствуют пресловутые "Минские соглашения". Они привели к тому, что Путин решил вторгнуться в Украину в 2022 году.

Россия остается политически стабильной и военно-ожесточенной, несмотря на признаки экономических проблем и военной усталости.

Поэтому президент США Дональд Трамп, который обещал как можно скорее закончить войну в Украине, сталкивается с целым рядом проблем. Одна из них состоит в том, что Киев не обязательно будет выполнять его приказы, поскольку у Украины есть свои вооруженные силы, своя оборонная промышленность и помощь европейских стран. Однако главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия, считают в издании.

Путину удалось затянуть войну дольше, чем кто-то ожидал. Тот факт, что РФ удалось выжить в таких обстоятельствах, убедил его в том, что вторжение в Украину имеет смысл. Там отметили, что американским переговорщикам следует учесть, что решение Путина вторгнуться в Украину в 2022 году все же ослабило Россию. Это признает и русская элита.

Путину не удастся завоевать Украину. Она все еще контролирует около 80% своей территории, несмотря на то, что РФ продолжает захватывать украинские земли. Украина ослабла из-за войны, но у нее нет никаких причин и желания сдаваться, подчеркнули в издании. Украинским политическим и социальным структурам удалось выдержать невероятное давление"

Как говорится в материале, никакие переговоры не заставят Путина отказаться от своих целей по захвату Украины. Поэтому, заявляют в Foreign Policy, переговоры должны иметь более скромную цель — снизить интенсивность боевых действий. Для этого США нужно оказывать давление на Россию.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 февраля в Москву прибыл самолет из Вашингтона, на борту которого, вероятно, был советник Трампа Стив Виткофф.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГОВОРИЛИ 3 часа: ПОСЛАНЕЦ ТРАМПА тайно встретился с Путиным!

Читайте также: