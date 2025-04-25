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Посланник Трампа встретился с Путиным: его первые слова (видео)
Уиткофф прибыл в Москву и уже пожал руку Путину. Что он сказал — на видео.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом информируют кремлевские медиа.
Когда Уиткофф вошел в зал встречи, то с широкой улыбкой пожал руку Путину и сказал: «Так рад вас видеть».
Российский диктатор приветствовал посланника президента США на английском языке.
«Как ваши дела, господин президент? — Хорошо, спасибо. Как ваши?» — обменялись любезностями Уиткофф с Путиным.
Напомним, 25 апреля спецпосланник президента США в очередной раз прибыл в Россию для встречи с Путиным. Это уже четвертый визит Уиткоффа в эту страну в качестве посланника американского лидера.