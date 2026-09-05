Кушнер и Дмитриев. / © Getty Images

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Посланники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, прибыли в Москву на переговоры с представителями агрессорки России.

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ.

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Спецборт с американскими политиками приземлился в 12:52 по московскому времени в столичном аэропорту Внуково. Виткофф и Кушнер встретил представитель «фюрера» РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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Заметим, что данные Flight Radar свидетельствуют о том, что во Внуково приземлился специальный самолет Военно-воздушных сил США с бортовым номером SAM934. По данным сайта отслеживания, он вылетел из международного аэропорта Майами, а по пути в РФ сделал остановку в Хельсинки.

Что известно о визите в Москву

Источники Reuters сообщали , что один из главных помощников «фюрера» Владимира Путина — Дмитриев встретится с посланниками США. Впрочем, другие детали визита неизвестны.

Заметим, что именно Дмитриев ранее поддерживал контакт с американскими переговорщиками и участвовал во всех предыдущих встречах с «фюрером» Владимиром Путиным.

Напомним, руководитель ОП Кирилла Буданов подтвердил, что визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера таки состоится завтра, 6 сентября. Заметим, что на этом фоне Киев передал Путину предложение о режиме тишины. Впрочем, в Кремле это проигнорировали.

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Отметим, вчера депутат Алексей Гончаренко сообщал, что якобы Виткофф и Кушнер планировали прибыть самолетом в Борисполь. Это должно произойти после переговоров в Москве. Впрочем, 4 сентября Россия атаковала самолеты в Жулянах. По словам парламентария, это изменило ситуацию. Видимо, визит состоится, но не самолетом.

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