Посланники Трампа едут на встречу с Путиным: в Кремле заинтриговали заявлением
Путин встретится с Виткоффом и Кушнером сегодня вечером.
Спецпосланники американского президента Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву сегодня, 22 января, вечером.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Впрочем, по его словам, Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США — тем более накануне приезда Виткоффа и его встречи с Путиным.
«Не хотим давать комментарии на какой стадии переговоры», — дерзко высказался он.
Песков отметил, что Москва высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа и его команды по урегулированию ситуации в Украине.
Визит Виткоффа в Москву
На днях стало известно, что спецпосланники Дональда Трампа везут в Кремль проект мирного соглашения. В Москве американские чиновники должны обсудить с Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который «готов более чем на 90%».
В преддверии визита в РФ Виткофф анонсировал следующий раунд переговоров о мире. Состоится он в Абу-Даби — после встреч в Москве.
Он также высказал мнение о том, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Переговорным командам, говорит Виткофф, удалось добиться существенного прогресса, и разрешение конфликта уже близко.