Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Спецпосланники американского президента Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву сегодня, 22 января, вечером.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Впрочем, по его словам, Кремль не будет комментировать стадию переговоров с США — тем более накануне приезда Виткоффа и его встречи с Путиным.

Реклама

«Не хотим давать комментарии на какой стадии переговоры», — дерзко высказался он.

Песков отметил, что Москва высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа и его команды по урегулированию ситуации в Украине.

Визит Виткоффа в Москву

На днях стало известно, что спецпосланники Дональда Трампа везут в Кремль проект мирного соглашения. В Москве американские чиновники должны обсудить с Путиным 20-пунктный план по прекращению войны, который «готов более чем на 90%».

В преддверии визита в РФ Виткофф анонсировал следующий раунд переговоров о мире. Состоится он в Абу-Даби — после встреч в Москве.

Реклама

Он также высказал мнение о том, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Переговорным командам, говорит Виткофф, удалось добиться существенного прогресса, и разрешение конфликта уже близко.