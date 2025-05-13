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Посланники Трампа отправляются в Турцию: готовятся переговоры по прекращению войны в Украине — Reuters
Ожидается, что у посланников будут встречи с представителями обеих сторон.
Старшие советники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Кит Келлог - уже в этот четверг прибудут в Стамбул для участия в возможных переговорах о прекращении войны России против Украины.
Об этом сообщили три источника, знакомых с планами, передает Reuters.
Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина на прямые переговоры в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. Сторона РФ пока публично не подтвердила участие первого лица или других представителей высшего политического руководства.