Посланники Трампа отправляются в Турцию: готовятся переговоры по прекращению войны в Украине — Reuters

Стив Виткофф с Владимиром Путиным. / © Associated Press

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Старшие советники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Кит Келлог - уже в этот четверг прибудут в Стамбул для участия в возможных переговорах о прекращении войны России против Украины.

Об этом сообщили три источника, знакомых с планами, передает Reuters.

Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина на прямые переговоры в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. Сторона РФ пока публично не подтвердила участие первого лица или других представителей высшего политического руководства.