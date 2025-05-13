ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Посланники Трампа отправляются в Турцию: готовятся переговоры по прекращению войны в Украине — Reuters

Ожидается, что у посланников будут встречи с представителями обеих сторон.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Стив Виткофф с Владимиром Путиным

Стив Виткофф с Владимиром Путиным. / © Associated Press

Старшие советники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Кит Келлог - уже в этот четверг прибудут в Стамбул для участия в возможных переговорах о прекращении войны России против Украины.

Об этом сообщили три источника, знакомых с планами, передает Reuters.

Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Путина на прямые переговоры в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. Сторона РФ пока публично не подтвердила участие первого лица или других представителей высшего политического руководства.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie